Andrés Asiain: «la gestión de Sergio Massa se resume en evitar la devaluación»

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, el economista Andrés Asiain analizó la coyuntura económica nacional. El frente cambiario fue el eje principal del reportaje, y al respecto el entrevistado hizo un diagnóstico de la situación actual y recomendaciones para el futuro gobierno. La negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), otro tema abordado.

PREGUNTA: ¿Coincidís con que una parte cada vez mayor de la estructura de precios de Argentina se rige con las cotizaciones paralelas del dólar?

RESPUESTA: Discrepo, no vemos todavía un impacto significativo del dólar paralelo en materia de precios, pero sí de la incertidumbre en momentos de corridas, cuando no tiene techo, como cuando se fue Guzmán. En la corrida última no vimos un impacto significativo en precios. Una vez que el dólar paralelo se estabiliza en un valor, el impacto en precios no se ve significativo.

P: ¿A qué atribuís la suba de los dólares paralelos de los últimos días?

R: El dólar financiero, como todo bien financiero, tiene volatilidad. Si bien tiene una tendencia vinculada, en el muy largo plazo, a la dinámica de los precios, no es lineal. En general permanece quieto durante un tiempo y de repente pega el salto, que siempre está vinculado a rumores. En los últimos días el rumor era de si había o no acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), y además hay cierta dolarización de carteras en un contexto electoral.

Hay cierta dolarización de carteras en un contexto electoral. Andrés Asiain, sobre la reciente suba de los dólares paralelos.

P: ¿Hay una tendencia a la desaceleración de la inflación?

R: Creemos que la inflación se va a estacionar en valores cercanos al 6% o 7% mensual. Lo que estamos viendo es el fin de la aceleración que provocó la salida de la pandemia y la guerra en Ucrania, que en Argentina significó que la inflación se fuera del 50% a un nivel cercano al 115%, que es donde se está estacionando ahora anualmente. Pero es un estacionamiento muy temporal, porque si vemos que desde el FMI se habla de presiones devaluatorias y el Gobierno cede mediante algunos mecanismos ante esas presiones, la desaceleración de la inflación tiene una vida muy corta.

Estamos viendo es el fin de la aceleración inflacionaria que provocó la salida de la pandemia y la guerra en Ucrania. Andrés Asiain, economista.

P: ¿Qué opinás de la postura del Gobierno en las negociaciones con el FMI?

R: El único objetivo, y que es en lo que se puede resumir toda la gestión Massa de la economía, es evitar una brusca devaluación. La lectura es que aceleraría aun más la inflación, lo que implicaría un deterioro importante de los ingresos y que las chances electorales del oficialismo sean muy bajas. Toda la negociación de Massa con el FMI es eso, y si no lo logra y termina cediendo es una derrota económica y política. Nosotros advertimos que este acuerdo era regalarse en términos políticos, porque dejaba al Gobierno atado a los mandatos y a las presiones cada trimestre, a la renovación o no de las cuotas de acuerdo al cumplimiento de metas. Eso genera un condicionamiento político muy fuerte y mucha inestabilidad económica. Estamos viendo medida tras medida cómo recortar gasto, y que la política oficial no es preocuparse por los problemas de los argentinos sino por cómo cumplirle al FMI para que suelte los mangos justos para pagarle los vencimientos. Es una situación de total dependencia en un partido cuyas banderas son lo nacional y popular, y que no le hace bien en términos de conservar sus bases sociales y políticas.

El acuerdo con el FMI es regalarse en términos políticos. Andrés Asiain, economista.

P: ¿Considerás que la postura de Massa de evitar una brusca devaluación se mantendrá si llegara a convertirse en presidente?

R: Cualquiera que asuma va a tener dos trimestres de negociaciones y después tendrá cerca de un año con cierto oxígeno, porque en 2025 empiezan a caer vencimientos del sector privado y en 2026 se suman los del FMI. El Gobierno que asuma va a tener el primer año para juntar algunos dólares con la recuperación de la cosecha, el efecto del GPNK, más algún plus por la producción de Vaca Muerta. Calculamos superávit comercial de U$S 20.000 millones para el año que viene, que es la ventana de oportunidad para recomponer algo de reservas y tener así cierta fuerza política para la renegociación de la deuda, no como nos está pasando ahora.

Hay que hacer una política cambiaria doble. Andrés Asiain, economista.

P: ¿Creés posible acumular dólares con un tipo de cambio real atrasado, como el actual?

R: Hay que hacer una política cambiaria doble. El dólar oficial hay que moverlo en sintonía con los precios o apenas por encima para ir reduciendo ese 20% de retraso cambiario que dicen algunos, todo es muy relativo, porque no hay un valor de tipo de cambio de equilibrio. El dólar se está devaluando a nivel internacional y hay inflación en el mundo, eso contribuye en términos de competitividad, por lo que tipo de cambio se puede ir recuperando con una política gradual que evite saltos cambiarios bruscos del oficial, porque eso aceleraría la inflación, después el tipo de cambio se va a retrasar y se va a deteriorar la situación económica y social. En cuanto al dólar paralelo, es preferible que el próximo gobierno lo deje subir y una vez que esté elevado ahí poner artillería gruesa, pero marcando la cancha de cuál va a ser la evolución, una especie de tablita de preanuncio del valor del dólar paralelo. Como es un dólar financiero ahí no importa tanto el valor, sino la expectativa de cómo evolucione. Hay que marcar una orientación de que, básicamente, una inversión en pesos le va a ganar al dólar, con un valor alto que sea defendible ante el mercado y con munición gruesa de reservas. De esa manera desincentivás la especulación con saltos del dólar paralelo e incentivás las inversiones en pesos y la liquidación de divisas. Lo que tenemos ahora es una devaluación del oficial siguiendo de atrás a los precios e incertidumbre en el paralelo, que solo cuando se va muy alto el Gobierno sale desesperado a intervenir y pierde reservas, pero sin marcar la cancha.

El perfil de Andrés Asiaín

Licenciado en economía, por la Universidad de Buenos Aires.

Doctor en ciencias sociales, por la Universidad de Buenos Aires.

Director del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (C.E.S.O.).

Profesor de Crecimiento Económico de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires.