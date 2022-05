Análisis: dos pruebas de fuego para Martín Guzmán

El presidente Fernández sigue respaldando al ministro Guzmán pese a las presiones del kirchnerismo.

Mayo será clave para el ministro Martín Guzmán. No se descarta una fuerte ofensiva del kirchnerismo tras los anuncios de la inflación de abril y la ejecución de la suba de las tarifas.

El escenario claramente no es el mejor. Su compañero de ruta Matías Kulfas ya anticipó que el número de inflación no será bueno. Dentro del Gobierno aspiran que no perfore el techo del 5,5%. Por debajo de este número hay algo de oxígeno para continuar. Por encima, todo se complicará aún más. El secretario de Comercio Interno, Roberto Feletti, subalterno de Guzmán, está dejando correr las cosas. Sus intervenciones son cada vez más pausadas consciente de que por más esfuerzo que haga la inflación no se va a moderar e los próximos meses. Dentro de Economía lo consideran la Quinta Columna del ministerio.

El otro punto son las tarifas. A partir del 10 de mayo se realizarán las audiencias públicas correspondientes para su actualización. Cristina Kirchner se prepara para dar batalla al incremento del 43% anunciado a las franjas medias, un número que está lejos del 20% que impulsaba el Instituto Patria. La gran preocupación de Martín Guzmán -tal como lo mencionó en su momento el periodista Jorge Liotti en La Nación- es que no pueda ejecutar las subas una vez aprobadas. Para transferir el aumento a las boletas necesita de la firma de Federico Bernal, titular del Enargas, y de Soledad Manin, la jefa del ENRE y fiel militante del ya rebelde Federico Basualdo. En este punto, Guzmán está en manos de La Cámpora.

Todos costos que debe asumir por no tener un gabinete que le responda. Nada resulta gratis con el kirchnerismo en frente.