Andrea Ávila: “El trabajo presencial agrega valor, siempre y cuando tenga propósito”

La multinacional Amazon anunció el regreso a la presencialidad de sus trabajadores desde 2025. Andrea Ávila, CEO de Randstad para Argentina, Chile y Uruguay, dialogó con PULSO y brindó su perspectiva en cuanto a las tendencias del mercado laboral.

PREGUNTA: ¿Hay una tendencia global de regreso a la presencialidad plena?

RESPUESTA: El primer punto es que casi el 70% de los trabajadores argentinos trabajan de manera presencial solamente. Y esto tiene que ver porque no pueden desarrollar sus trabajos si no es presencialmente. Aquellos que sí pueden realizar trabajo remoto, son nada más que el 30% restante. Dentro de ese marco, entre los que podemos trabajar virtual sí hay una clara tendencia a que el trabajar de forma remota sea algo trascendente al momento de elegir a nuestro empleador.

P: ¿Cuáles son los beneficios tangibles de la presencialidad?

R: La presencialidad tiene innumerables beneficios. Por un lado el contacto cara a cara. Pero además las empresas hemos ido ensayando diferentes formas de combinar lo mejor de trabajar remotamente y lo mejor de la presencialidad, con esquemas de 2×3, 3×2. Y ahora se trabaja bajo el concepto de vamos a la oficina con un propósito. Ir a la oficina para estar sentados haciendo Zoom, no tiene mucho sentido. Pero el trabajo virtual disminuye mucho las posibilidades de intercambio, de aprendizaje, de creatividad, y de sentir la cultura organizacional. Entonces sí es valioso el contacto presencial para tener una reunión grupal, para compartir experiencias, para aprender la forma en la cual hay que realizar el trabajo. Eso agrega valor y sin duda es necesario y esencial para las empresas.

P: ¿Hay resistencia de los trabajadores a la presencialidad?

R: Hay un 33% de argentinos que dice que trabajar remotamente es innegociable. Sobre todo en las actividades ligadas a la tecnología, los perfiles tecnológicos, que nos dicen que no van a ir a trabajar ni siquiera un día de forma presencial. La realidad es que el equilibrio entre empresa y trabajador, candidato, se está reformulando. Un gigante como Amazon puede convocar a partir del año que viene a toda su planta a trabajar presencialmente. Luego habrá que analizar cuál es el impacto que realmente esto produce, cuál es la rotación de personal que tiene, cuánto se adaptan, y si tiene que flexibilizarlo.

La virtualidad en un primer momento incrementó la productividad. Fue una reacción refleja a buscar la subsistencia. Esa mera productividad de subsistencia, luego fue cayendo y se fue deformando.

P: En la pandemia se refería a un incremento de la productividad en la virtualidad ¿Sigue siendo así cuatro años después?

R: La pandemia nos rompió todos nuestros paradigmas anteriores, pero no solo en el trabajo, sino en general. La virtualidad en un primer momento incrementó la productividad, por una clara razón. Fue una reacción refleja a buscar la subsistencia. Teníamos tanto en peligro, nuestra vida, nuestro trabajo, que teníamos que trabajar sin parar las 24 horas del día, y estábamos dispuestos a hacerlo. Esa mera productividad de subsistencia, luego fue cayendo y se fue deformando. Y es ahí donde las empresas plantean un equilibrio de productividad entre estar todo el tiempo en alerta y trabajando 24 horas, y lo que pasa si no tenemos cierto grado de presencialidad. Pero es un desafío de cada empresa encontrar cuál es la mejor solución conforme a sus equipos y a lo que le ofrece a sus trabajadores

P: ¿Son los trabajadores los que eligen a la empresa y no las empresas las eligen al trabajador?

R: La verdad es que hoy existe escasez de talento. En recursos humanos no se pueden cubrir todas las posiciones abiertas. No hablamos de alguien especializado en inteligencia artificial, sino incluso en posiciones de base de línea. En eso influyen diversas razones, por ejemplo, la brecha de habilidades, lo que buscamos no está en la persona capacitada. Pero también la persona tiene otras perspectivas al momento de buscar el trabajo. Y claramente el antiguo paradigma de que era el empleador el que elegía al trabajador se rompió desde hace bastante. En un gran porcentaje es el trabajador el que elige a la empresa. Hoy el candidato al puesto tiene muchísima información de la empresa donde está yendo a postularse. Tiene información en las redes, tiene información en la página web, tiene información en las noticias. Eso cambia fundamentalmente el paradigma de quién elige a quién. Hay que pensar al menos que estamos en una elección mutua.

Perfil

Andrea Ávila es abogada (UCA) y Magíster en asesoramiento jurídico de empresas (Universidad Austral). Cursó el Programa Ejecutivo en Alta Dirección Empresarial de Columbia Business School Executive Education.

Con más de 30 años en la industria de los recursos humanos, es actualmente CEO de Randstad para Argentina, Chile y Uruguay.

Además es miembro del Consejo Directivo de la Cámara de Agencias Privadas de Empleo (CAPE).