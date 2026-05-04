La recaudación tuvo una nueva caída en abril y ya suma nueve períodos consecutivos en rojo: el impacto en las provincias

La recaudación impositiva tuvo una nueva caída en abril y sumó nueve períodos consecutivos en retroceso, lo cual obliga al Gobierno nacional a ampliar el ajuste para mantener el equilibrio de las cuentas públicas.

Los ingresos fiscales del cuarto mes del año ascendieron a $ 17.400.833 millones, lo que representa una caída real de 3%.

Este comportamiento de la recaudación explica en buena medida los problemas financieros que acusó el Gobierno nacional durante el mes pasado.

Cabe recordar que, entre otras complicaciones, hubo atrasos en los giros de subsidios a empresas de transporte que afectaron las frecuencias de circulación en el AMBA y se demoró la cancelación a prestadores que atienden discapacidad, además de seguir retaceando el envío de dinero a las provincias y a las universidades.

La tendencia que muestra la recaudación impositiva abre la posibilidad que estos problemas financieros se repitan en mayo.

Según el desglose de los datos que informó el Ministerio de Economía a través de ARCA, el deterioro de los ingresos fiscales nacional tiene vinculación con el freno que muestra la actividad económica. El Gobierno niega esta hipótesis y asegura que es producto de la eliminación de gravámenes como el impuesto PAIS y la rebaja de alícuotas, como en el caso de las retenciones.

Pero el IVA –el impuesto más significativo del consumo- sumó $ 6 billones y sufrió una disminución de 2%.

Para sostener el equilibrio de las cuentas públicas el Gobierno también piso las devoluciones que fueron de apenas $ 55.000 millones contra $ 60.000 millones de abril 2025. La compensación estuvo por el lado de los reintegros a las exportaciones que ascendieron a $ 80.000 millones contra $ 29.000 millones de un año atrás.

Por su parte, el impuesto a las Ganancias aportó $ 3,1 billones, con una contracción de 2,2%.

En tanto, las retenciones a las exportaciones fueron de $ 574.547 millones y se desplomaron 33%. Esto se debe en parte a la rebaja de alícuotas y a que aún impacta la reducción temporal a cero de que se realizó en septiembre pasado para salvar el programa económico.

A su vez, los impuestos a las importaciones tuvieron una recaudación de 588.298 millones, con una baja real interanual de 11%, que es espejo de un menor nivel de actividad.

Dado el proceso de actualización de la alícuota, el impuesto a los combustibles es el de mayor porcentaje de incremento. En abril fue de 33% real a $ 586.383 millones. La semana pasada el gobierno aplicó una nueva suba de este impuesto de 0,5%. De esta forma, busca seguir reforzando por esta vía los ingresos fiscales, pero por otro lado limitó la suba para no incentivar la inflación con un nuevo recargo sobre un insumo vital en los costos.

Asimismo, el impuesto al cheque aportó $ 1.4 billones con una mejora de 3,16%.

En tanto, el sistema de seguridad social recolectó $ 4,5 billones y sufrió una baja de 3,3%, lo que muestra un deterioro en los ingresos generales.

El impacto en las provincias de la caída de la recaudación

La debilidad de la recaudación tiene correlato directo en los ingresos provinciales. En abril 2026, las transferencias automáticas de recursos de origen nacional totalizaron $ 5,58 billones y al medirlas en términos reales, mostraron un descenso del 3,3% respecto a igual mes del 2025 y cayeron 7,8% contra marzo. De esta forma se hilvanaron cuatro meses consecutivos de datos negativos y la quinta en los últimos siete meses.

Según un informe de la consultora Politikón Chaco, los envíos por Coparticipación alcanzaron los $ 5 millones (91% del total) con baja real de 3,8% interanual. Esto se explica por baja en IVA, Ganancias (-2,5%) e impuestos Internos.

En tanto, por el conjunto de Leyes y Regímenes Especiales hubo envíos por $ 239.352 millones (4% del total), con alza real de 7,9% interanual, por los incrementos registrados en el Impuesto a los Combustibles Líquidos y en el Monotributo, que compensaron bajas en Bienes Personales, en el IVA de la Seguridad Social y en el Régimen de Energía Eléctrica.

Finalmente, los recursos por compensación del consenso fiscal cambiaron de tendencia: fueron por un total de $ 269.434 millones (5% del total) y exhibieron una caída del 2,7% real.