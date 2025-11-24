Ante un nuevo vencimiento de la deuda, el Gobierno debe refinanciar el 70% para no tensionar la liquidez

El Tesoro Nacional enfrenta un serio reto de liquidez la próxima semana, con vencimientos de deuda en pesos que superan los $14 billones. Según los últimos datos oficiales, los depósitos del Tesoro en el BCRA apenas alcanzan los $4 billones.

Esta diferencia genera una brecha significativa, por lo que los analistas de mercado estiman que el Gobierno está obligado a buscar un refinanciamiento de al menos el 70% del total. El objetivo es evitar tensiones de liquidez, especialmente en un contexto donde se busca mantener a la baja las tasas de interés.

El Ministerio de Economía realizará su próxima subasta de deuda en pesos el miércoles 26 de noviembre. En un esfuerzo por mejorar las expectativas de refinanciamiento y estimular la economía, el BCRA aplicó recientemente un doble movimiento:

Redujo la tasa de interés que paga a los bancos por pases pasivos del 22% al 20% anual. Flexibilizó los encajes bancarios, liberando más pesos para la circulación.

La meta de estas medidas es reactivar la economía, tras el ajuste monetario previo a las elecciones, impulsando el crédito a empresas y familias.

El Gobierno debe refinanciar al menos el 70%: qué dicen los analistas

Sebastián Menescaldi, director asociado de EcoGo, señaló a Infobae que del total de vencimientos de deuda, $11,4 billones están en manos de inversores privados.

Dada la disponibilidad de $4,4 billones en depósitos del Tesoro en el BCRA, Menescaldi calcula que el Gobierno necesita un «roll» (refinanciamiento) de al menos el 71% del sector privado, asumiendo que el sector público refinancia el 100% de su parte.

Menescaldi analizó dos alternativas operativas, enfatizando sus limitaciones: