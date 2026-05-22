ARCA extendió el plazo para Ganancias y Bienes Personales: hasta cuándo se puede pagar

Hubo cambios en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero. Foto: NA.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), a través de la Resolución General 5851/2026, emitida este viernes 22 de mayo en el Boletín Oficial, prorrogó la presentación de las declaraciones juradas y el pago de los impuestos a las Ganancias y Bienes Personales correspondientes al período fiscal 2025.

Hasta cuándo se puede pagar el vencimiento de Ganancias y Bienes Personales

En la Resolución se establece que los contribuyentes podrán cumplir con estas obligaciones, de manera excepcional, hasta el 27 de julio de 2026, inclusive.

El nuevo cronograma, según lo informado, sustituye las fechas de vencimiento general que se habían establecido previamente para el año calendario.

En la norma se detalla que la decisión se tomó debido a que «diversas entidades representativas de los profesionales en ciencias económicas han planteado la necesidad de contar con un plazo adicional para la correcta y completa confección de las referidas declaraciones juradas».

ARCA remarcó que el fin es «facilitar a los contribuyentes y responsables el cumplimiento de sus obligaciones tributarias».

En cuanto a las declaraciones juradas informativas que deben presentar los beneficiarios de ciertas rentas (empleados y jubilados), el plazo se extendió hasta el 31 de julio de 2026, inclusive.

Con información de NA