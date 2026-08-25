ARCA lanzó el Sistema de Gestión de Inversiones del RIMI: qué es y cómo acceder al alivio fiscal

La puesta en funcionamiento del sistema fue oficializada este martes 24 en el Boletín Oficial mediante la Resolución General 5889/2026.

El Gobierno nacional puso en marcha el Sistema de Gestión de Inversiones (SGI), una plataforma digital desarrollada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) que permite a los contribuyentes registrar proyectos productivos y gestionar los incentivos tributarios previstos por el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI). El esquema está enfocado en pymes y contempla beneficios fiscales para iniciativas que demanden desembolsos de entre US$150.000 y US$9 millones.

La puesta en funcionamiento del sistema fue oficializada este martes en el Boletín Oficial mediante la Resolución General 5889/2026. La herramienta digital reemplazará de manera gradual los trámites en papel para la acreditación de inversiones productivas, facilitará el cruce de datos con los registros del organismo recaudador y permitirá realizar controles tempranos para reducir los costos de administración y cumplimiento tributario.

Montos mínimos por categoría y sectores alcanzados por el RIMI

Para ingresar al régimen, las inversiones productivas deben haberse iniciado a partir del 6 de marzo de 2026, mientras que los comprobantes respaldatorios podrán emitirse hasta el 19 de mayo de 2028, inclusive. La Ley 27.802 establece umbrales mínimos según el tamaño de la compañía:

Microempresas: Desembolso mínimo de US$150.000 .





Desembolso mínimo de . Pequeñas empresas: Desembolso mínimo de US$ 600.000 .





Desembolso mínimo de . Medianas Tramo 1: Desembolso mínimo de US$ 3.500.000 .





Desembolso mínimo de . Medianas Tramo 2: Desembolso mínimo de US$9.000.000.



Quedan exceptuadas de cumplir un piso mínimo de inversión las adquisiciones destinadas a equipos de riego agrícola, tecnologías de alta eficiencia energética, mallas antigranizo y bienes semovientes. En el caso de las obras en curso, el Decreto 242/2026 determina que solo calificarán aquellas que al 6 de marzo de 2026 registraran un grado de avance inferior al 30% del presupuesto total.

Beneficios en el Impuesto a las Ganancias y recupero de IVA

En cuanto al Impuesto a las Ganancias, el esquema contempla la amortización acelerada de los bienes muebles y obras productivas. Para acceder, el contribuyente debe seleccionar la opción dentro del SGI e ingresar los datos antes del vencimiento de la declaración jurada respectiva, garantizando que los bienes computados coincidan exactamente con la información asentada ante ARCA.

Por otro lado, la devolución de créditos fiscales de IVA permite recuperar el gravamen abonado que permanezca como saldo a favor tras tres meses de haber sido computado, una medida orientada a mejorar el flujo de fondos. El beneficio cuenta con un límite de hasta el 50% del cupo anual fijado en el Presupuesto nacional y se distribuye por estricto orden cronológico de presentación.

Las presolicitudes para este reintegro se habilitarán en cuatro ventanas anuales: durante los primeros diez días de febrero, mayo, agosto y noviembre. Una vez asignado el cupo fiscal correspondiente y transcurridos los tres períodos mensuales, la gestión definitiva se formaliza a través del Sistema Integral de Recupero (SIR).

Cómo operar en el SGI con Clave Fiscal

Para operar dentro de la plataforma con Clave Fiscal, las empresas deben verificar una serie de condiciones formales: contar con CUIT activo, alta vigente en Ganancias e IVA, Domicilio Fiscal Electrónico constituido y la actividad económica debidamente actualizada en el clasificador CLAE sin inconsistencias de domicilio fiscal.

Dentro del sistema, cada iniciativa se clasifica según el destino de la inversión —desde bienes de capital y telecomunicaciones hasta obras, sistemas de riego o minería y bosques— y la plataforma le asigna un código único de identificación a cada activo para realizar el seguimiento y la fiscalización del beneficio otorgado.

Con información del Boletín Oficial y de archivo.