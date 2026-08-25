El Tesoro canjeó deuda con el Banco Central para descomprimir la licitación de esta semana

El ministerio de Economía dispuso un nuevo canje de deuda con el Banco Central de la República Argentina (BCRA) para aliviar el abultado vencimiento que el Tesoro debe afrontar hacia fin de mes. La operación quedó formalizada en la Resolución Conjunta 51/2026, firmada por el secretario de Finanzas, Federico Furiase, y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y publicada este martes en el Boletín Oficial.

Mediante la medida, el BCRA entregó sus tenencias de la Letra del Tesoro Nacional Capitalizable en pesos con vencimiento el 31 de agosto de 2026 (LECAP S31G6) y recibió a cambio el Bono del Tesoro Nacional Capitalizable en pesos con vencimiento el 30 de junio de 2027 (BONCAP T30J7). Para instrumentar el cambio, la resolución amplió la emisión de este último título por hasta $1,5 billones de valor nominal original.

Según la norma, la conversión se concretó el 21 de agosto y se liquidó el 24, con precios en pesos fijados según las cotizaciones de Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) previas a las 13.30 horas y liquidación a 24 horas. La medida se dictó en el marco del artículo 44 de la Ley de Presupuesto 27.798 —que autoriza a emitir Letras del Tesoro para el programa financiero— y del artículo 11 del decreto 331/2022, modificado por el decreto 846/2024, que habilita el canje de instrumentos de deuda pública a valores de mercado.

Menos vencimientos para la licitación de este miércoles

El sentido de la maniobra es descomprimir la licitación de deuda que el Tesoro afrontará esta semana. Al retirar del tramo corto las tenencias que el Banco Central mantenía en la LECAP de agosto y trasladarlas a un bono que recién vence en junio de 2027, el equipo económico reduce el monto que necesita refinanciar en el mercado: el vencimiento, originalmente estimado en torno a los $13,9 billones, quedaría ahora en alrededor de $13 billones.

La operación admite una doble lectura. Por un lado, achica la «pared» de vencimientos y mejora el perfil de la deuda, porque estira plazos sin depender del apetito de los inversores privados. Por el otro, es una operación dentro del propio sector público: el Tesoro traslada parte de su compromiso a la cartera del Banco Central, que pasa a financiarlo a un plazo más largo.

No se trata de un movimiento aislado. Es la segunda conversión de este tipo que el Tesoro realiza con el BCRA en el término de una semana, luego de una operación similar por US$550 millones en letras dólar linked instrumentada el 18 de agosto.

La resolución 51/2026 publicada en el Boletín Oficial