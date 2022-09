Arranca en Río Colorado el circuito de Expo rurales de Río Negro

Las cinco sociedades rurales de Río Negro se encuentran en pleno trabajo para reacondicionar los predios para lo que será el reencuentro entre el campo y con las comunidades, tras las suspensiones del público de las ediciones 2020 y 2021 por la pandemia de COVID-19. El circuito de los tradicionales eventos de primavera comienza este fin de semana en Río Colorado.

La rural de Río Colorado comenzó ayer con el ingreso de los reproductores. Mañana sábado los jurados de las razas Angus y Hereford realizarán una evaluación entre 140 reproductores, para sacar a los distintos campeones de la muestra.

El domingo, desde las 10, se concretará la inauguración oficial, donde estarán presentes representantes nacionales, provinciales y locales. Desde las 14:30 horas, en el ring de ventas, los martilleros darán inicio al remate.

Luego de Río Colorado, será el turno de Viedma (del 9 al 11 de este mes), para dar paso al encuentro en en Conesa (del 16 al 18), Choele Choel (del 23 al 25), donde se realizará este año la 10ª Exposición Nacional de hereford de la Patagonia y se culminará en Roca (del 30 de septiembre al 2 de octubre).

Incorporación de genética

Los eventos seguirán incorporando genética actualizada para continuar mejorando la calidad de los rodeos. Actualmente, la provincia cuenta con unas 700.000 cabezas totales, que es el stock máximo que permite la receptividad de los campos, terrenos donde la pastura en general se encuentran en óptimas condiciones para continuar manteniendo el número de cabezas a lo largo de la temporada.

Según los datos del ministerio de la Producción, en la actualidad en Río Negro hay 70 mil hectáreas bajo riego destinadas a la producción de pasturas y maíz, para la ganadería.

En la última década fue notorio el incremento y el mejoramiento en la eficiencia de producción de maíz, que entre 2012-2013 disponía de unas 5 mil hectáreas destinadas a ese cultivo y actualmente mantiene unas 15 mil hectáreas debido a las demandas de los engordes a corral para la terminación de la hacienda bovina.

“Hemos tenido un crecimiento muy importante en superficies de maíz en los últimos 10 años. También vemos una articulación muy importante con otras actividades, por ejemplo con la fruticultura, ahí superficie en alto Valle que estaba abandonado y hoy se han destinado a la producción de maíz, esperamos poder consolidar y sostener en el tiempo», señaló a “Río Negro”, el secretario de ganadería, Tabaré Bassi.

Otra actividad del sector que mantiene réditos positivos son los feedloot (con algunas variaciones) que mantuvo un franco crecimiento desde se reconoció como «libre de fiebre aftosa sin vacunación» al sur del Colorado: casi se triplicó la cantidad de animales engordados dentro de la provincia que ronda el promedio de las 180.000 cabezas.

“Los corrales para la terminación de bovinos tiene ciclos, donde la rentabilidad es un poco mayor y dónde a veces la rentabilidad incluso es negativa, como sucedió a principio de este año. Hoy estamos en un nivel de engorde aceptable, bueno y se están terminando una buena cantidad de animales, donde el 50% de los animales destinados a faena provienen de la zona de Valle Medio, Río Colorado y se están faenando en los frigoríficos que trabajan en su plenitud de Beltrán y en J.J. Gómez para distribuir en toda la población de Valle Medio, Alto Valle y Chubut. Se viene trabajando muy bien, abasteciendo prácticamente el 70% de la demanda de los rionegrinos y el 50% de la demanda de todos los patagónicos en la producción de carne local», agregó Tabaré.

“Por eso son tan importantes las exposiciones rurales dentro de la provincia, por los desarrollos genéticos que hemos tenido estos últimos años. Antes de la barrera éramos una región netamente de cría que producíamos ternero y los terneros se iban al norte de la región y nos abastecíamos de toros para mejorar nuestra genética. En estos últimos 10 años tuvimos un desarrollo muy importante de las cabañas locales con una incorporación de genética muy buena y muy apta a nuestra zona y no tuvimos que traer más toros de otro lado y hoy esos reproductores van a competir a Palermo y tiene muy buen desempeño, o sea que tuvimos un gran desarrollo genético extraordinario en la región, es para sacarse sombrero con los Cabañeros que realizan un trabajo muy bueno», puntualizó el funcionario.

Banacloy: «Tenemos que nivelar para arriba y no podemos seguir discutiendo la barrera sanitaria»

Por su parte, el ministro de Producción y Agroindustria, Carlos Banacloy, en su paso por Río Colorado, se refirió a las actuales medidas adoptadas para el sector ganadero por el gobierno nacional. “Sigue habiendo un atraso cambiario y sigue el atraso cambiario que va a ir perjudicando siempre y cuando el ritmo inflacionario no baje. Creo que tiene que ir acompañando el proceso de inflación lentamente el tipo de cambio con el que el productor termine exportando, porque de lo contrario, lamentablemente le significa mucho más rentable terminar vendiendo un producto de mercado doméstico, que hoy a lo mejor no tiene cliente, porque el consumo per cápita no se cambia radicalmente de un día para el otro y esto es en la cebolla, en la cereza o en el langostino, los consumos per cápita no se modifica por más que haya una sobreproducción. Entonces hay que entender que es muy importante para Argentina tener las divisas que necesita para importar algunos determinados insumos, poder exportar y para que eso suceda necesito tipo de cambio competitivo”.

Además, se refirió a la actual situación de la barrera sanitaria sobre el Colorado. “No hay que confundir qué es un estatus sanitario de lo que puede ser una barrera económica y a veces hay discusiones sobre el precio del asado y hay que entender que 70% del consumo de carne por debajo de la barrera del Río Colorado sigue siendo del norte de la Argentina, donde las cadenas de supermercados se abastecen prácticamente en un 100%, salvo en casos excepcionales que son abastecidos por Fridevi».

«Todos traen carne deshuesada del otro lado la barrera. Hoy seguir discutiendo el precio de la carne con el estatus sanitario diferencial no tiene argumentos sólidos y lo que tenemos que buscar es que ese estatus sanitario lo vayan adquiriendo el resto del país. Hoy nosotros tenemos la posibilidad en la Patagonia de exportar a cualquier mercado del mundo porque nos abre las puertas justamente ese estatus diferencial, con lo cual no podemos seguir nivelando para abajo, lo que tenemos que nivelar es para arriba, creo que no podemos seguir discutiendo la barrera lo que sí tenemos que discutir es cómo hacemos para que vaya creciendo hacia el norte en algún momento poder unificar el estatus sanitario en toda la Argentina”, puntualizó.

Créditos para comprar reproductores en las Expo rurales

Se encuentra abierta la línea de financiamiento para productores que quieran acceder a la compra de reproductores en las Exposiciones Rurales Bovinas de la provincia.

Los mismos son para adquirir hasta $1.000.000, a razón de hasta $500.000 por cada reproductor macho y $200.000 por cada hembra (ante un monto superior la diferencia quedará a cargo del productor). El crédito amortizará a valor producto y el pago se realiza al productor.

La devolución se realiza en tres cuotas y la primera se paga en junio de 2023, con un interés del 12% en valor producto sobre el total del monto a financiar.