Así cerró el dólar previo a las elecciones: inflación y volatilidad, los escenarios que enfrenta el Gobierno

Cuando el gobierno de Javier Milei diagramó el año político 2025 y en particular los tres meses previos a la elección, ni en los peores diagnósticos se proyectó llegar con una economía estancada al borde de la recesión, con la inflación lejos del objetivo previsto, con el dólar desbocado, y bajo la urgencia con rasgos de desesperación de tener que pedirle un rescate al financiero al gobierno de los Estados Unidos para mantenerse a flote.

Una serie de diagnósticos errados, medidas inadecuadas en distintos momentos, y la decisión de ir a una confrontación política con todo el arco opositor, llevaron al gobierno a sufrir durísimas derrotas políticas –en especial en el Parlamento- que de inmediato impactaron en los mercados financieros, los que hicieron de polea de transmisión para frenar la recuperación de la actividad con su consecuente efecto sobre el empleo y el poder adquisitivo de la población.

El síntoma más claro, y el que mejor percibe la sociedad, es el nerviosismo sobre el precio del dólar y todo lo que trae aparejado en la economía argentina cuando se sale de control.

En el último día de operaciones previo a la elección, el Tesoro de los Estadios Unidos tuvo que seguir volcando recursos para evitar que el precio supere el techo de la banda fijado en $ 1.492,5.

En la plaza financiera, el MEP va a la elección con un precio de $ 1.547 y el Contado con Liquidación en $ 1.570. Las reservas quedaron en U$S 41.211 millones.

En tanto, el dólar oficial cerró a $ 1.515, con un incremento de 20% en los últimos tres meses, pese a los esfuerzos internos y externos por amortiguar su caída.

A estas acciones hay que añadirles la liquidación adicional de U$S 2.200 millones que entregó el campo y las intervenciones en los mercados de futuro y en el de bonos. Algunos analistas estiman que el combo del proceso electoral le costó al país cerca de U$S 25.000 millones.

Y en paralelo, también hay que computar el costo por la pérdida del nivel de actividad, que se produjo por la suba de la tasa de interés, otra de las herramientas que se utilizó para domar a la divisa.

Qué escenarios enfrenta el Gobierno después de este domingo

La interpretación del gobierno es que desde el lunes, una vez despejado el riesgo político, los mercados se estabilizarán e incluso espera una baja de la paridad cambiaria que ayude a contener la inflación. Pero esta esperanza esconde la imperiosa necesidad de que el resultado en las urnas sea satisfactorio, porque caso contrario las consecuencias son impredecibles.

Al momento, la devaluación cercana a 20% no tuvo un impacto pleno en los precios debido a que la pérdida de poder adquisitivo de las familias impide un traslado pleno. No obstante, en octubre ya hay indicios de que esto sucederá.

Informes de consultoras privadas adelantan que la inflación de alimentos es del orden de 3% en los primeros 20 días del mes.

El informe de LCG al jueves 23 de octubre marca que los productos de primera necesidad acumulan un incremento de 3% en las cuatro semanas previas. Por su parte, el monitoreo de Eco Go hasta la tercera semana del mes muestra un incremento de 2,9%.

En lo que respecta al nivel de actividad, los datos son disímiles y el promedio muestra una actividad estancada. Para la consultora Analytica en septiembre se observó una baja de 0,3% y el trimestre cerraría con una contracción de 0,4%. En cambio, para Equilibra hubo un alza de 1,5% en el mes y de 2,3% en el trimestre. El informe sectorial de la Unión Industrial Argentina (UIA) reveló una contracción de 3,5% el mes pasado.

Los datos de consumo también difieren según quien haga el cálculo. El último informe de Scentia de septiembre dio cuenta de caídas de ventas en supermercados (-5,3%), mayoristas (-5,3), pero con suba en comercios de proximidad (8,6%). Sin embargo, para Focus Market, el consumo masivo disminuyó 7,9% en el noveno mes del año. Y para la Cámara de Comercio (CAC) la retracción fue de 0,3% respecto al mes anterior.

Los resultados divergentes se explican por las diferentes composiciones de los conjuntos que se toman para el análisis, pero al mismo tiempo reflejan una heterogeneidad que permite inferir que la economía no llega a la elección con la fuerza que el oficialismo hubiese deseado.

Este escenario se explica en buena medida por la decisión del gobierno de no convalidar paritarias con ajustes mayores al 1/1.5% que era la inflación proyectada. Los ajustes salariales de los últimos meses fueron menores al aumento de precios, lo cual provocó la caída del consumo y la producción.

De allí que desde el lunes se abre otro capítulo en la economía argentina. El gobierno deberá tomar decisiones trascendentes como la suba de las tarifas de los servicios públicos, cuya actualización “pisó” en los últimos meses. También tendrá que decidir qué hacer con el impuesto a los combustibles, sobre el cual también postergó incrementos; y a esto hay que sumarle los aumentos que aplicarán las petroleras a partir de la suba del dólar.

Con estas variables sobre la mesa, empresas y comercios deberán rediseñar sus estrategias de precios, lo cual derivará en presiones para nuevas subas salariales.

Desde el punto de vista financiero, un respaldo a Milei puede generar un cambio de ánimo que finalmente convenza a los inversores y genere un giro que imponga la obsesión de Milei y el equipo económico: bajar el riesgo país –hoy en 1200 puntos- para salir a refinanciar vencimientos y así quitarle presión al tipo de cambio.