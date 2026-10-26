El riesgo país de Argentina tocó los 745 puntos por el impacto de la reelección de Lula en Brasil

El riesgo país subió hoy 5,4% y se ubicó en 745 puntos básicos, frente a los 707 del cierre anterior. El salto llegó en una rueda marcada por la sorpresa que generó en los mercados la reelección de Lula da Silva en Brasil, que arrastra a toda la región.

Según los datos de Rava Bursátil a las 12:54, el indicador tocó su máximo del día en 745 puntos tras abrir en 707, el nivel más alto de los últimos meses. Los bonos en dólares operan mayormente en baja, con caídas más marcadas en los tramos largos: el AL41D retrocede 1,5%, el AE38D 1,2% y el GD35D 1%, mientras que el GD30D se mantiene casi estable con una leve suba de 0,1%.

Riesgo país 745 puntos +5,4% (+38 puntos) Lunes 26/10, 13.13Intradiario Anterior 707

Apertura 707

Máximo 745

Mínimo 707 1M 3M 6M En 2026 1 año 300 400 500 600 700 800 1 ene 17 mar 29 may 12 ago 26 oct Fuente: Rava Bursátil. Cierre diario, en puntos básicos. El último dato es intradiario.

Cómo impacta la reelección de Lula en los bonos y las acciones argentinas

Lula fue reelecto presidente de Brasil por cuarta vez tras imponerse a Flávio Bolsonaro en la segunda vuelta, un resultado que el mercado no esperaba. La bolsa brasileña llegó a suspender sus operaciones por 30 minutos y el EWZ, el fondo que replica a las acciones de Brasil en Wall Street, borró la suba de 10% que había acumulado tras la primera vuelta y cayó un 17% adicional, de acuerdo con el reporte de Rava. Los futuros del real con vencimiento en noviembre caen 9%, hasta 5,6 reales por dólar.

El contagio se siente con fuerza en la Bolsa porteña. El Merval cae 4,1% hasta los 98.049 puntos y medido en dólares retrocede 5,5%, con los bancos a la cabeza de las bajas: Supervielle pierde 7,8%, Macro 6,9%, BBVA 6,7% y Galicia 5,8%. Telecom cede 6,4% y, entre las energéticas, Pampa baja 3,3% e YPF 1,7%.

En Wall Street, los ADR argentinos también operan en rojo. Mercado Libre bajó 9,7%, Supervielle 9,4%, Macro 8,9%, BBVA 8,6% y Telecom 8%, mientras que Tenaris es la excepción con una suba de 1,6%.

Qué espera el mercado esta semana: licitación del Tesoro y decisión de la Fed

En el frente local, el Ministerio de Economía buscará renovar vencimientos de deuda en pesos por $10,8 billones en la licitación prevista para el miércoles. Ese mismo día la Reserva Federal de Estados Unidos define su tasa de interés, y el mercado asigna un 90% de probabilidad a que la mantenga sin cambios.

Rava también destacó que la posición vendida del Banco Central en dólar futuro se redujo a US$ 42 millones al 30 de septiembre, frente a casi US$ 6.900 millones un año antes. Además, la brecha entre el dólar MEP y el contado con liquidación superó el 7%.