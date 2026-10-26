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Economía

El riesgo país de Argentina tocó los 745 puntos por el impacto de la reelección de Lula en Brasil

El índice que elabora JP Morgan trepó 5,4% en la jornada, mientras el Merval cayó más de 4% y los ADR de los bancos argentinos registraron bajas en Wall Street.

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Redacción

Por Redacción

Lula da Silva celebró su cuarto mandato como presidente de Brasil tras imponerse ante Flávio Bolsonaro en la segunda vuelta. (Foto: gentileza)

Lula da Silva celebró su cuarto mandato como presidente de Brasil tras imponerse ante Flávio Bolsonaro en la segunda vuelta. (Foto: gentileza)

El riesgo país subió hoy 5,4% y se ubicó en 745 puntos básicos, frente a los 707 del cierre anterior. El salto llegó en una rueda marcada por la sorpresa que generó en los mercados la reelección de Lula da Silva en Brasil, que arrastra a toda la región.

Según los datos de Rava Bursátil a las 12:54, el indicador tocó su máximo del día en 745 puntos tras abrir en 707, el nivel más alto de los últimos meses. Los bonos en dólares operan mayormente en baja, con caídas más marcadas en los tramos largos: el AL41D retrocede 1,5%, el AE38D 1,2% y el GD35D 1%, mientras que el GD30D se mantiene casi estable con una leve suba de 0,1%.

Riesgo país

745puntos

+5,4% (+38 puntos)

Lunes 26/10, 13.13Intradiario

  • Anterior707
  • Apertura707
  • Máximo745
  • Mínimo707
3004005006007008001 ene17 mar29 may12 ago26 oct

Fuente: Rava Bursátil. Cierre diario, en puntos básicos. El último dato es intradiario.

Cómo impacta la reelección de Lula en los bonos y las acciones argentinas

Lula fue reelecto presidente de Brasil por cuarta vez tras imponerse a Flávio Bolsonaro en la segunda vuelta, un resultado que el mercado no esperaba. La bolsa brasileña llegó a suspender sus operaciones por 30 minutos y el EWZ, el fondo que replica a las acciones de Brasil en Wall Street, borró la suba de 10% que había acumulado tras la primera vuelta y cayó un 17% adicional, de acuerdo con el reporte de Rava. Los futuros del real con vencimiento en noviembre caen 9%, hasta 5,6 reales por dólar.

El contagio se siente con fuerza en la Bolsa porteña. El Merval cae 4,1% hasta los 98.049 puntos y medido en dólares retrocede 5,5%, con los bancos a la cabeza de las bajas: Supervielle pierde 7,8%, Macro 6,9%, BBVA 6,7% y Galicia 5,8%. Telecom cede 6,4% y, entre las energéticas, Pampa baja 3,3% e YPF 1,7%.

En Wall Street, los ADR argentinos también operan en rojo. Mercado Libre bajó 9,7%, Supervielle 9,4%, Macro 8,9%, BBVA 8,6% y Telecom 8%, mientras que Tenaris es la excepción con una suba de 1,6%.

Qué espera el mercado esta semana: licitación del Tesoro y decisión de la Fed

En el frente local, el Ministerio de Economía buscará renovar vencimientos de deuda en pesos por $10,8 billones en la licitación prevista para el miércoles. Ese mismo día la Reserva Federal de Estados Unidos define su tasa de interés, y el mercado asigna un 90% de probabilidad a que la mantenga sin cambios.

Rava también destacó que la posición vendida del Banco Central en dólar futuro se redujo a US$ 42 millones al 30 de septiembre, frente a casi US$ 6.900 millones un año antes. Además, la brecha entre el dólar MEP y el contado con liquidación superó el 7%.


Temas

ADRs

Brasil

Lula da Silva

Merval

Riesgo País

El riesgo país subió hoy 5,4% y se ubicó en 745 puntos básicos, frente a los 707 del cierre anterior. El salto llegó en una rueda marcada por la sorpresa que generó en los mercados la reelección de Lula da Silva en Brasil, que arrastra a toda la región.

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