Aumentos de hasta 50% o suspensión de ventas: el impacto de la suba del dólar en Roca y Regina

La inestabilidad, la falta de información clara y el aumento de precios; son parte de un cóctel explosivo que por estos días se instaló en los principales rubros de la economía ante la última suba del dólar.

“Hay muchas actividades paralizadas, con mucha confusión y falta de productos claves para producir”, analizó Miguel Grasso, presidente de la Cámara de Agricultura, Industria y Comercio (CAIC) de Roca ante la consulta de RIO NEGRO.

El panorama, a grandes rasgos, es de incertidumbre ante el futuro inmediato y en general, según el rubro, hay aumentos entre el 20 y hasta el 50% en rubros como electrodomésticos, máquinas de gimnasio y todo lo importado, que es lo que más subió. En algunos casos, los aumentos fueron del valor del dólar oficial al valor del dólar informal. También hubo suspensión de ventas.

“No es posible actualizar precios en proporción a los aumentos recibidos en el contexto de retracción del consumo actual, impacta significativamente en la rentabilidad. Complica mucho para hacer frente a los próximos compromisos salariales e impositivos” Miguel Grasso, presidente de CAIC Roca

“Los proveedores suspenden entregas, no hay lista de precios”, graficó el referente de los comerciantes y dijo que en general, el que puede ha suspendido ventas y cuentas corrientes.

Desde el rubro construcción, un empresario local comentó que hoy el panorama es de “incertidumbre”. Explicó que en su corralón, los proveedores aplicaron aumentos “atípicos” entre el 10% y el 20%.

“Venimos con faltante de mercadería desde el comienzo de la pandemia, la mayoría de los proveedores nos han restringido las entregas tomando como tope máximo para retirar material los cupos mínimos históricos”, comentó el comerciante.

El panorama actual por la suba del dólar. Remarcaciones y faltante de stock en algunos comercios. Foto: Juan Thomes

En un supermercado ubicado en calles Italia y 25 de Mayo, fue hoy una mañana agitada. Se registró un alto nivel de demanda con más filas en las cajas. “Venimos antes de que suban los Precios Cuidados”, se escuchó vociferar entre la clientela.

Ante la consulta de RIO NEGRO, las gerencias no reportaron una disminución en las ventas, pero en algunos casos se observó una tendencia a la compra de electrodomésticos, ante el temor de una drástica suba en este rubro sometido a la fluctuación del dólar.

En el caso de los comercios minoristas, aseguraron que: «los que más subieron son los lácteos con un 20% y bebidas alcohólicas entre un 5 y 10%», comentó Miguel Carrasco, propietario de un minimercado con sede en la zona norte. Según el comerciante, pese a los incrementos las ventas se mantienen estables. La adquisición de alimentos en mayoristas se volvió una labor difícil por la falta de marcas.

Foto: Juan Thomes

Insumos importados

Las tiendas de tecnología son las mayores afectadas por la escalada del precio del dólar. Incluso en el último mes comenzaron a detectar problemas para abastecerse de stocks debido a la limitación en la compra de dólares oficiales para la importación.

“Nuestros proveedores nos siguen vendiendo a precio oficial, pero ya nos presentaron un problema de desabastecimiento porque no les liquidan dólares para importar. Por lo que terminan comprando al dólar libre”, comentó el propietario de una casa de tecnología ubicada en calle 9 de Julio al 790.

“Hicieron un gran torniquete a la emisión de pesos, por lo que la gente no tiene plata en el bolsillo. Hay muchas compras con tarjeta de crédito, Ahora 12 y Ahora 18. Con lo que se recauda a final de mes si lográs pagar todo, agradecelo”, detalló la fuente consultada.

Aumentos de precios por la suba del dolar. Foto: Juan Thomes

Otra industria gravemente afectada es la gráfica, quienes presentan algunas dificultades para mantener los presupuestos realizados a los clientes. También cuentan con obstáculos para acceder a repuestos de máquinas con las que trabajan, debido a la disminución de las importaciones.

”Si tenés que hacer un trabajo que presupuestado hace 10 días atrás con insumos comprados hoy, vas a perder. No queremos actualizar los precios con los clientes por el temor de no quedar mal, pero no te queda otra”, comentó la dueña de una gráfica ubicada en calle Neuquén al 1300. Los mayores incrementos se vieron en las planchas de poliestireno extruido, un polímero con el que se fabrican letras tridimensionales.

Desde su análisis, el presidente de CAIC dijo que el cepo al dólar y las mayores restricciones a la importación, vuelven “inviable” la producción de toda la cadena industrial. “La importación se complicó demasiado, casi imposible conseguir algo importado”, concluyó.

Restricciones e incertidumbre en Regina

En Regina, comerciantes de distintos rubros, coincidieron con sus pares de Roca en el análisis de que lo que reina es la “incertidumbre” respecto a los precios ya que, en los últimos días, hubo variaciones. Además, sostuvieron que hay restricciones en la provisión de algunos productos.

Supermercados en Regina. Foto: Nestor Salas

En el rubro carnicería, comerciantes apuntaron que, al menos esta semana, se están manteniendo precios similares a los de la semana pasada. No obstante, comentaron que ya recibieron el aviso de proveedores de un nuevo salto.

“Hoy los precios de los cortes se están manteniendo, pero ya nos dijeron que la semana que viene habrá aumentos. De todos modos, si hoy queremos comprar, los valores que están pidiendo son muy altos”, dijo uno de los carniceros.

En distintos supermercados de Regina indicaron que por ahora no hay faltante de stock, aunque sí hay demoras en la provisión de algunas mercaderías. “Los precios van variando semanalmente, es algo que viene ocurriendo desde hace meses. Son variaciones del 2, 3 o 5 por ciento. Los aceites hace meses que se recibe una menor cantidad, faltan algunas marcas”, agregaron.

Las carnicerías ya anticiparon un nuevo aumento para la semana que viene. Foto: Néstor Salas

Del mismo modo, en el rubro electrodomésticos, coincidieron que las variaciones de precios son semanales en función de los valores que fijan las fábricas y en los últimos días no hubo un salto importante. “Los porcentajes de aumento son similares a los últimos meses (…) Los volúmenes de venta se mantienen, no hubo cambios en estos últimos días”.

En el rubro indumentaria, los comerciantes apuntaron que, por el aumento de precios de los insumos, reciben menos mercadería de la que piden. “Estos cambios los tenemos que trasladar al valor de venta, pero bajando los porcentajes de ganancias”, aseguraron

“Hoy vemos que los clientes vienen y consultan precios antes de decidirse a la compra, la gente prioriza la compra de alimentos a la de vestimenta” Comerciante rubro indumentaria, Regina