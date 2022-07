La suba del dólar impacta en los precios de Cipolletti

Los comerciantes de Cipolletti afrontan las consecuencias del aumento del dólar. Desde el lunes algunas ventas de proveedores están suspendidas y las listas de precios cambian diariamente en los diferentes rubros, entre ellos corralones, ferreterías, librerías y jugueterías.

En los corralones y ferreterías las fábricas de proveedores mantuvieron las puertas cerradas hasta hoy, esperaban una definición de precios frente al incremento del precio del dólar.

Los dueños de los comercios locales aseguraban que desde el inicio de la semana hubo aumentos desde un 25% en algunos productos. Frente a esta situación debieron incrementar los precios al consumidor final debido a la falta de información sobre los precios concretos que estiman se establecerán durante la próxima semana. Algunos proveedores optaron por vender sin precios fijos esta semana.

«Los vecinos que tenían la posibilidad vieron a comprar en cantidad para evadir las posteriores subas de precios. Casi toda nuestra mercadería es importada por lo que viene aumentando desde la semana pasada», expresó Cecilia de la ferretería Ottorino Pan SRL.

En librerías y jugueterías las ventas de proveedores están suspendidas. Desde el principio del mes ya había listas nuevas con aumentos de 10%, 20% y hasta el 30%. Los dueños de las librerías explicaron que la mayoría de los productos que trabajan son importados ya que en el país no hay producción.

Desde la librería Aceto, Mario explicó que «todo lo que es papelería en Argentina es importado, no tenemos producción nacional. El lunes los proveedores nos informaron que no pasarían a dejar mercadería y ayer nos mandaron la lista con aumentos de hasta un 40%». Además, aclaró que desde la semana pasada los precios se dispararon, no sólo por la inflación sino también por las restricciones a las importaciones.

Parecido es el caso del rubro computación, los proveedores suspendieron las ventas hace una semana. El aumento que se produjo fue de hasta un 10% cotizado en dólares. «También hay aumentos encubiertos. Antes teníamos la posibilidad de acceder a un 5% de descuento pagando en efectivo a los proveedores y eso desapareció», comentó Demo Computación.

Los comerciantes resaltaron que intentan mantener los precios lo más que puedan. Y que hay proveedores que están haciendo retención de mercancía hasta que se regularicen los precios.