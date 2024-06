¿Baja el impuesto PAIS?: la promesa de Luis Caputo de aprobarse la Ley Bases

El ministro de Economía, Luis Caputo, brindó este domingo una entrevista al canal de noticias La Nación+. Durante la conversación aseguró que la inflación de mayo estará por debajo del 5%, y anticipó que en caso de que el Congreso apruebe la Ley Bases el Gobierno retrotraerá la suba de la alícuota de impuesto PAIS para las importaciones.

“Creo que hace no mucho más de dos meses me preguntabas si la inflación iba a llegar a un dígito en el segundo semestre. Estábamos en marzo. Bueno, llegó a un dígito en abril. Después dijeron, ‘no, pero no puede bajar del 7%′. Bueno, está por debajo del 5 por ciento. Y eso es lo más importante que nosotros podemos darle a la gente. Es fundamental la inflación para la recuperación, porque eso genera una normalidad que no ves en Argentina hace mucho tiempo”, dijo el jefe del Palacio de Hacienda.

En ese sentido, aseveró que “lo ideal” sería que la desinflación sea complementado con la aprobación de la Ley Bases en el Congreso, que será debatida este miércoles en el Senado.

“Todos sabemos que la ley es buena. La oposición sabe que la ley es buena. Como dije el otro día en una charla, esa es la razón por la que no la votan. Justamente, la razón por la que no la votan es porque es buena. Y la oposición hoy está con un solo objetivo, no digo la oposición toda, que ya sabemos está con un único objetivo, que es tratar de voltear el gobierno”, disparó.

“Todo lo que hemos dicho que dijimos que iba a pasar, pasó. Dije que es mejor que sea la Ley de Bases y la ley fiscal, pero que el gobierno podía seguir gobernando sin la ley Bases. Yo lo dije siempre, es mucho mejor que la ley Bases pase, es para los argentinos. Siempre sospeché que no la iban a pasar. Por eso había armado un programa económico preparado para combatir eso. Y de hecho fuimos a equilibrio fiscal el mes uno. Y también dije en su momento que subía el impuesto PAIS para combatir esto, porque si no, nos iban a tener agarrados”, apuntó.

“También dije que iba a ser de corto plazo. Y dijeron, no, ‘se van a enamorar’. Una vez que en Argentina ponen un impuesto, no lo sacan más. Va a ser como el impuesto al cheque. Bueno, ya lo anunció el presidente el otro día. Se aprueba la ley y vamos a retrotraer esa suba de impuestos. La vamos a bajar del 17,5 al 7,5 por ciento. Entonces va a bajar fuertemente el costo argentino. Eso va a ser probablemente un nuevo escalón para abajo en el nivel de inflación. Porque el impuesto PAIS joroba y mucho”, aseveró Caputo.

Caputo habló de la suba del riesgo país y el dólar: «Obedecen a la política»

Más adelante, Caputo enfatizó en la recuperación de la economía. “Ya hay claramente signos de recuperación en mayo en varios sectores. Producción y ventas de autos, minería, energía… Ni hablar del sector bancario. Se están recomponiendo fuertemente los ingresos. Es algo que se siente en el bolsillo. Se siente también en la masa salarial y en las jubilaciones”, dijo. Sobre la caída de la construcción, explicó: “Es razonable que pasara eso porque paramos fuertemente la obra pública”.

Consideró “clave” el avance de la Ley de Bases y el paquete fiscal en el Senado para “agilizar la recuperación en el mercado laboral”, pero lamentó que algunos sectores políticos estén en “Narnia”: “Por ejemplo, en la Cámara de Diputados se aprobó un aumento del 80%, rechazó el recorte de las jubilaciones de privilegio y pasó una reforma de la movilidad jubilatoria. En la administración pasada, las jubilaciones cayeron y nadie dijo nada”.

El ministro de Economía pronosticó que la aprobación de la Ley de Bases podría traducirse en una gran baja del riesgo país: “Trabajamos para bajarlo. Si la ley pasara, estaríamos en 1000 puntos”.

Hechas estas distinciones, reforzó: “Siempre dijimos que esto iba a ser durísimo. No les mentimos a nadie con eso. A todos el agradecimiento por aguantar. El nivel de esperanza se dio vuelta. La mayoría de la gente entendió que este es el camino. No se comen más el cuento del kirchnerismo, que era una estafa piramidal. Imprimían plata y la regalaban. Si fuera un modelo razonable, se aplicaría en muchas partes del mundo. Son cabezones. No se puede discutir esto”.

Aclaró además que las reacciones de ciertas variables financieras no se estarían correspondiendo con el pasar económico actual: “Normalmente, las variables financieras reaccionan de acuerdo a la situación económica. Pero movimientos como el del dólar, que pasó de estar tranquilo en 1100 a estar 1300, hoy en día obedecen a la política. No tiene que ver con economía. Nosotros ahora estamos en superávit fiscal, comercial y de moneda corriente”.

