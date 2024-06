Impuesto PAIS: qué es, cuándo se cobra y a cuánto quedará si se aprueba la Ley Bases

El ministro de Economía Luis Caputo aseguró que la inflación, cuyo índice oficial se conocerá el próximo jueves, estará por debajo del 5%, y anticipó que en caso de que el Congreso apruebe la Ley Bases el Gobierno retrotraerá la suba de la alícuota de impuesto PAIS para las importaciones, que había implementado como parte del paquete inicial de medidas. Qué más dijo.

El Impuesto para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS) es un gravamen aplicado a diversas operaciones de cambio y a la compra de bienes y servicios en el exterior. Este impuesto fue implementado con el objetivo de fomentar el consumo interno y desincentivar la salida de divisas del país. Sin embargo, su impacto sobre las importaciones encarece los costos de los productos importados y impactando a diversas industrias.

Luis Caputo, ministro de Economía, anunció durante una entrevista que reducirán del impuesto PAIS si se aprueba la Ley Bases en el Congreso.

Actualmente, el impuesto PAIS grava las importaciones de bienes en general con una alícuota del 17,5%. Este porcentaje actúa como un arancel adicional, aumentando el costo de los productos importados y, en consecuencia, los precios al consumidor final. En este contexto, el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció una reducción de este impuesto si el Congreso aprueba la Ley Bases.

«Ya lo anunció el Presidente, si se aprueba la Ley Bases vamos a retrotraer esa suba del impuesto PAIS, la vamos a bajar del 17,5% al 7,5%. Eso va a ser un nuevo escalón para abajo en el nivel de inflación. El impuesto PAIS joroba y mucho», afirmó Caputo en una entrevista con La Cornisa por LN+.

Esta medida, según el ministro, será fundamental para «aliviar los costos de importación y contribuir a la reducción de la inflación», que es uno de los principales desafíos económicos del Gobierno de Milei.

Caputo destacó la importancia de la Ley Bases, explicando que «va a ayudar al blanqueo laboral» y a «agilizar el mercado laboral».

Asimismo, anticipó que la inflación de mayo, cuyo índice oficial se conocerá el próximo jueves, estará por debajo del 5%. «Hace no mucho más de dos meses me preguntabas si la inflación iba a llegar a un dígito en el segundo semestre. Estábamos en marzo. Bueno, llegó a un dígito en abril. Después dijeron, ‘no, pero no puede bajar del 7%’. Bueno, está por debajo del 5%. Y eso es lo más importante que nosotros podemos darle a la gente», enfatizó Caputo.

Para Caputo, la Ley Bases -de ser aprobada- no solo permitirá la reducción del impuesto PAIS, sino que también se espera con muchas expectativas el impacto positivo que pueda traer en la economía en general.

Además, mencionó que la reducción del impuesto PAIS podría contribuir significativamente a una baja del riesgo país, situándolo alrededor de los 1000 puntos.

«La oposición sabe que la ley es buena y esa es la razón por la que no la votan. Tienen un único objetivo, que es tratar de voltear a este Gobierno», criticó Caputo, señalando la resistencia que encontró la Ley Bases en ciertos sectores políticos. El ministro destacó que la reducción de impuestos y el control de la inflación son esenciales para la «estabilidad económica del país y para mejorar la calidad de vida de los argentinos».

Caputo también hizo un balance sobre la situación económica actual, indicando que en mayo ya se observan signos de recuperación en varios sectores como la producción y ventas de autos, minería, energía y el sector bancario. Sin embargo, reconoció la caída en la construcción, atribuyéndola a la fuerte reducción de la obra pública.

Respecto al cepo cambiario, Caputo explicó que su eliminación dependerá del cumplimiento de cuatro condiciones: equilibrio fiscal, solución del problema del stock heredado, solución del flujo, y una relación razonable entre reservas y pasivos remunerados. “Hoy la que se cumple es la del equilibrio fiscal. El stock y el flujo lo hemos solucionado en un 75%. Estamos lejos en la relación de reservas con pasivos”, precisó.

El ministro subrayó que no hay una fecha exacta para levantar el cepo cambiario y que la prioridad del Gobierno es no generar problemas a la población. “A nosotros no nos corre el cepo. Lo más importante es no hacer macanas. Es salir cuando estemos seguros de que no le vamos a generar un problema a la gente. Pensar que se podía salir en diciembre es no entender nada de lo que era la estructura de stocks. Hubiera sido una calamidad. En enero era una pésima idea, en febrero mal y hasta mayo sería inapropiado. Hemos corregido eso un montón. Estamos mucho mejor que en diciembre pero todavía no estamos listos”, concluyó.

