Bajarán un 60% los impuestos en las boletas de luz y gas de Río Negro: cómo impactará en el monto a pagar

El Gobierno de Río Negro anunció que reducirá un 60% los impuestos de las boletas de luz y gas. Además, también se fijará un tope del 25% en la actualización de los impuestos Inmobiliario y Automotor. Las medidas empezarán a regir a partir de 2026.

Estas iniciativas se dosponen de la nueva Ley Impositiva impulsada por el oficialismo que sancionó la Legislatura.

“Con estas medidas, todos los contribuyentes rionegrinos tendrán menos carga en servicios esenciales, topes en la actualización de los impuestos y beneficios concretos para quienes cumplen. Queremos cuidar el bolsillo de las familias, las pymes y la industria rionegrina”, concluyó el gobernador Alberto Weretilneck.

Qué implica la reducción de impuestos en las tarifas de Río Negro

Desde el Ejecutivo precisaron que la nueva ley reduce la alícuota del 2,5% al 1% de la carga provincial incluida en los servicios de energía eléctrica y gas.

El Gobierno aclaró que, al tratarse de un impuesto que se calcula según el consumo y se traslada al usuario final, la baja se reflejará de manera directa en el monto a pagar en cada factura.

Qué pasa con los impuestos de automotor e inmobiliario

Desde provincia indicaron que en este caso la actualización tendrá un tope del 25% respecto del impuesto anual determinado para 2025, con el fin de que se ubique por debajo de la inflación.

Además, mencionaron que los contribuyentes que mantengan sus impuestos al día accederán a bonificaciones por buen cumplimiento, con un 5% de descuento en las cuotas mensuales y un 10% adicional para quienes adhieran al débito automático en cuenta bancaria.

Asimismo, también podrán optar por el pago anticipado: el pago anual mantiene un 20% de descuento para quienes no registren deuda o la tengan regularizada al 31 de diciembre de 2025, con la posibilidad de abonar el total en hasta 3 cuotas sin interés con tarjetas Visa y Mastercard del Banco Patagonia, entre otros medios de pago.