La recaudación mejoró en julio 2026 gracias al impuesto a las Ganancias: qué pasó con los tributos vinculados al consumo

La recaudación de impuestos nacionales mostró una suba interanual en julio 2026, pero a consecuencia del pago del impuesto a las Ganancias de personas físicas que se había postergado en junio, mientras que los tributos que marcan la marcha de la actividad sigue en rojo.

De acuerdo a los datos que informó el Ministerio de Economía, los ingresos fiscales ascendieron a $ 22,96 billones, lo que representa una suba de 1,1% en comparación con relación al mismo mes de 2025.

El Impuesto a las Ganancias recaudó $ 5.111.219 millones, lo que representa un alza de 23% con respecto a igual mes del año pasado. Este salto se explica porque el 27 de julio operó el vencimiento del impuesto para personas humanas que había sido postergado de junio. De esta forma, hubo una recuperación parcial de la recaudación que, aunque de manera artificial, rompió una serie de nueve meses de caída.

La preocupación mayor se observó en los datos del consumo. El IVA recolectó $ 6,8 billones que representa una baja de 0,5%.

Por su parte, el impuesto al cheque –otro tributo que acompaña a la actividad- sumó $ 1,5 billones, con una contracción real de 11%. Economía adjudicó esta baja a un día hábil menos de actividad y a que operaron las exenciones sobre los movimientos en criptomonedas.

Por la baja de las alícuotas, las retenciones recaudaron $ 1,19 billones, que significa una merma de 22%. Los impuestos sobre las importaciones cayeron 27% a $ 575.667 millones.

El mejor resultado lo dieron los tributos a los combustibles, que por la actualización mensual recolectaron $ 638.389 millones, con un alza de 25%.

Por Bienes Personales se pagaron $ 171.056 millones, con un alza de 25%.

El sistema de seguridad social recaudó $ 6,3 billones con caída de 3%, producto de una merma en los ingresos.

Para que el resultado no vuelva a ser negativo, el ministro Caputo redujo las devoluciones IVA un 66% y los reintegros un 25%. Curiosamente en una reciente entrevista anunció que en agosto dará por esta vía $ 50.000 millones a pymes.

El impacto en provincias

Aunque el resultado final de la recaudación es malo, el incremento en el Impuesto a las Ganancias reportó mejoras directas para las provincias, dado que compensó lo cedido en junio por la postergación que decidió Caputo.

En consecuencia, las transferencias a los estados subnacionales por coparticipación y leyes especiales ascendieron a $ 7,25 billones, lo que implica un alza de 7,5% en términos reales en comparación con el mismo mes del año pasado. Si se coteja contra junio hubo un alza de 2,6% (que se explica porque en junio no ingresó Ganancias de personas humanas lo que reduce la base de comparación).

No obstante, este impulso no alcanzó para sacar al balance acumulado de la zona negativa. De enero a julio las provincias recibieron 1,3% menos (real) frente a igual período de 2025. Esta baja se explica por la retracción de la actividad económica.

La consultora Politikón Chaco explicó que la mejora en Ganancias significó $ 502.737 millones adicionales que se repartieron con las provincias.

En cuanto a otros componentes del sistema, el conjunto de Leyes y Regímenes Especiales sumó envíos por $ 337.641 millones, con una suba del 19,7% real interanual.

En este grupo se destacaron las alzas en el Monotributo (+60,6%), el Impuesto a los Combustibles Líquidos (+24,6%) y Bienes Personales (+22,3%).

Por el contrario, los recursos por Compensación del Consenso Fiscal totalizaron $ 277.387 millones, lo que significó una baja del 7,8% real interanual.

En el análisis por jurisdicción, el informe señala que «las 24 jurisdicciones subnacionales registraron incrementos reales interanuales en las transferencias automáticas recibidas».

La provincia de Catamarca lideró el crecimiento con un 10,3%, siendo la única en alcanzar los dos dígitos. Le siguieron Salta con 8,8%, Tierra del Fuego con 8,3% y San Luis con 8,3%. En el extremo opuesto, las subas más bajas se dieron en Buenos Aires (+6,2%) y Tucumán (+6,5%).

A pesar del repunte mensual, el acumulado de los primeros siete meses de 2026 cerró en $ 44,17 billones, una caída del 1,3% respecto al mismo período de 2025.

Esta baja implica que las provincias dejaron de percibir, a precios actuales, unos $ 627.188 millones en comparación con el año anterior.

Los valores actuales están por debajo de los registrados en el mismo lapso de 2021, 2022 y 2023.

Qué pasó con las transferencias a Neuquén y Río Negro

Por coparticipación y leyes especiales, las arcas rionegrinas recibieron $ 172.988 millones, lo que representa una suba interanual del 8,0% en términos reales.

Esa cifra se compone de $161.257 millones por coparticipación; $ 9.171 millones por leyes especiales y $ 2.560 millones por compensaciones por Consenso Fiscal.

En el acumulado de siete meses, la provincia recibió $ 1,05 billones, lo que significa una baja del 1,4% en la comparación con igual período del año pasado.

Por su lado, por coparticipación y leyes especiales, las arcas neuquinas recibieron $ 122.427 millones, lo que representa una suba interanual del 8,2% en términos reales.

Esa cifra se compone de $ 110.921 millones por coparticipación; $ 8.855 millones por leyes especiales y $ 2.651 millones por compensaciones por Consenso Fiscal.