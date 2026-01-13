Bandas cambiarias: por el 2,8% de inflación de diciembre, el techo del dólar superará los $1.600 en febrero

Con el dato de inflación de diciembre se conoció el techo de la banda cambiaria para finales de febrero. (Foto: gentileza)

El esquema cambiario ya tiene sus coordenadas definidas para febrero de 2026. Luego de que el INDEC confirmara que la inflación de diciembre fue del 2,8% —la segunda cifra más alta del año, pero dentro de lo esperado por el mercado—, el Banco Central (BCRA) recalibró los valores de las bandas de flotación para febrero.

Según el cálculo oficial, que indexa los límites en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses previos, la «Zona de no intervención» sufrirá un corrimiento alcista. El dato clave es el nuevo techo de la banda, que pasará de los $1.564,30 actuales (cierre de enero) a ubicarse en $1.608,10 para fines del próximo mes.

El nuevo escenario cambiario

Con el dólar mayorista cerrando hoy en torno a los $1.457, el tipo de cambio tiene por delante un margen de suba («upside») de unos 151 pesos antes de chocar con la pared donde el Central estaría habilitado a vender reservas para frenarlo.

Techo febrero: $1.608,10

Dólar mayorista hoy: $1.457

Brecha hasta la intervención: ~10,3%

Esta amplitud le da aire al equipo económico para que la divisa flote sin presiones inmediatas, validando el abandono del crawl fijo para pasar a un esquema de indexación directa a la inflación, aunque el mercado sigue de cerca la evolución de los precios.

Alerta por la inflación

Si bien el 2,8% de diciembre confirma la desaceleración respecto a los picos de 2024, el gobierno todavía no logra perforar el piso del 2,5%. Incluso, el dato de diciembre se trata del más alto del semestre, y el segundo más alto del año, solo detrás de marzo, que fue de 3,3%.