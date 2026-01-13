SUSCRIBITE Diario papel
Economía

La inflación en Neuquén diciembre repuntó y fue del 2,6%: en el 2025 los precios subieron 38,5%

La dirección provincial de Estadísticas y Censos difundió este martes 13 los datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Redacción

Por Redacción

Foto: archivo.

Foto: archivo.

Este martes la dirección provincial de Estadísticas y Censos difundió los datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Neuquén de diciembre de 2025. En el último mes repuntó y fue del 2,6%, por lo que el acumulado de 2025 fue del 38,5%.

La inflación se aceleró en la última parte del año, comparado con el 2,4% de noviembre, y quedó por debajo de la media nacional, que el Indec reveló que fue del 2,8%.

Las divisiones con mayores aumentos fueron: Transporte 5,5%, alimentos (con una incidencia de 0,73 p.p.) y bebidos no alcohólicas 3,2% (con una incidencia de 0,63p.p), Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles 2,8% (con una incidencia de 0,51 p.p.).

Desde la cartera informaron que Trasporte fue la división que más contribuyó a la variación del nivel general y se explica «mayormente por los aumentos en combustibles para vehículos, taxi y otros servicios de transporte de pasajeros».

En tanto, Alimentos y bebidas no alcohólicas presentó una variación mensual de 3,2%, «lo que se explica principalmente por los aumentos en carne bovina», indicaron. También se destacan «las bajas en verduras frescas».

Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles tuvo una variación mensual de 2,8% e incidió en el nivel general en 0,51 p.p. «Los aumentos que más incidieron en la división fueron en alquiler de la vivienda, gas, electricidad y expensas«, señalaron.

Estas tres divisiones representaron en conjunto 70,7% del incremento mensual que se registró en el nivel general.

Los Bienes registraron un aumento de 2,4%, inferior al de los Servicios (2,9%). Desde la dirección provincial de Estadísticas y Censos comunicaron que las variaciones interanuales fueron de 27,0% y 54,1%, respectivamente.

«Los bienes y servicios Núcleo aumentaron 2,7%, los Estacionales no reflejaron variación y la categoría Regulados tuvo una variación de 3,5%. Las variaciones interanuales fueron de 40,6%, 18,9% y 40,3%, respectivamente», agregaron.

Inflación: Neuquén ya tiene su propia calculadora de IPC

La dirección provincial de Estadística y Censos de Neuquén (DPEyC) anunció que hay disponible para la ciudadanía una herramienta interactiva que permite realizar cálculos personalizados a partir de las series del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

La calculadora online ofrece la posibilidad de estimar variaciones de precios a nivel general adaptadas a distintos períodos de tiempo, brindando mayor accesibilidad y utilidad a las estadísticas oficiales.

Uno de sus posibles usos es ver el IPC, un dato que se aplica en las actualizaciones de alquileres.


Temas

Inflación

IPC

Neuquén

Precios

Este martes la dirección provincial de Estadísticas y Censos difundió los datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Neuquén de diciembre de 2025. En el último mes repuntó y fue del 2,6%, por lo que el acumulado de 2025 fue del 38,5%.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Comentarios