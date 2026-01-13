La inflación en Neuquén diciembre repuntó y fue del 2,6%: en el 2025 los precios subieron 38,5%

Este martes la dirección provincial de Estadísticas y Censos difundió los datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Neuquén de diciembre de 2025. En el último mes repuntó y fue del 2,6%, por lo que el acumulado de 2025 fue del 38,5%.

La inflación se aceleró en la última parte del año, comparado con el 2,4% de noviembre, y quedó por debajo de la media nacional, que el Indec reveló que fue del 2,8%.

Las divisiones con mayores aumentos fueron: Transporte 5,5%, alimentos (con una incidencia de 0,73 p.p.) y bebidos no alcohólicas 3,2% (con una incidencia de 0,63p.p), Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles 2,8% (con una incidencia de 0,51 p.p.).

Desde la cartera informaron que Trasporte fue la división que más contribuyó a la variación del nivel general y se explica «mayormente por los aumentos en combustibles para vehículos, taxi y otros servicios de transporte de pasajeros».

En tanto, Alimentos y bebidas no alcohólicas presentó una variación mensual de 3,2%, «lo que se explica principalmente por los aumentos en carne bovina», indicaron. También se destacan «las bajas en verduras frescas».

Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles tuvo una variación mensual de 2,8% e incidió en el nivel general en 0,51 p.p. «Los aumentos que más incidieron en la división fueron en alquiler de la vivienda, gas, electricidad y expensas«, señalaron.

Estas tres divisiones representaron en conjunto 70,7% del incremento mensual que se registró en el nivel general.

Los Bienes registraron un aumento de 2,4%, inferior al de los Servicios (2,9%). Desde la dirección provincial de Estadísticas y Censos comunicaron que las variaciones interanuales fueron de 27,0% y 54,1%, respectivamente.

«Los bienes y servicios Núcleo aumentaron 2,7%, los Estacionales no reflejaron variación y la categoría Regulados tuvo una variación de 3,5%. Las variaciones interanuales fueron de 40,6%, 18,9% y 40,3%, respectivamente», agregaron.

Inflación: Neuquén ya tiene su propia calculadora de IPC

La dirección provincial de Estadística y Censos de Neuquén (DPEyC) anunció que hay disponible para la ciudadanía una herramienta interactiva que permite realizar cálculos personalizados a partir de las series del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

La calculadora online ofrece la posibilidad de estimar variaciones de precios a nivel general adaptadas a distintos períodos de tiempo, brindando mayor accesibilidad y utilidad a las estadísticas oficiales.

Uno de sus posibles usos es ver el IPC, un dato que se aplica en las actualizaciones de alquileres.