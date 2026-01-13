La inflación en diciembre fue de 2,8%: en el 2025 los precios subieron en promedio 31,5%, reveló el Indec

Este martes 13 de enero el Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (Indec) reveló los datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes de diciembre 2025. El año pasado cerró con una inflación de 2,8%, por lo que acumuló una variación de 31,5% a lo largo de los 12 meses, el valor más bajo en los últimos ocho años.

De esta manera, la variación de precios tuvo una aceleración, ya que la cifra de noviembre fue del 2,5%, y anteriormente la de octubre había sido del 2,3%.

Las divisiones que subieron por encima de la inflación en diciembre fueron Transporte (4,0%), seguida de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,4%), Comunicación (3,3%), Restaurantes y Hoteles (3,2%), y Alimentos y Bebidas No Alcohólicas (3,1%).

Mientras tanto, las que tuvieron variaciones de precios por debajo de la inflación fueron Educación (0,4%), Prendas de vestir y Calzado (1,1%,), Equipamiento y mantenimiento del hogar (2,0%), Salud (2,1%), Recreación y Cultura (2,5%) y Bienes y Servicios varios (2,6%).

El índice de precios viene acelerando desde hace siete meses cuando hizo piso en mayo con 1,5%. Desde entonces, no para de subir: junio (+1,6%), julio y agosto (+1,9%), septiembre (+2,1%), octubre (+2,3%), noviembre (+2,5%), y diciembre (+2,8%).

El valor de inflación anual más bajo de los últimos ocho años

Este último IPC era determinante para confirmar la tendencia desinflacionaria de los últimos meses y ver los aspectos clave como la evolución del dólar.

Con el valor de inflación de diciembre, se confirmó que el el registro anual fue de 31,5%, lo que implica el menor registro para un año desde 2017.

Según los análisis del Indec, la última decada presentó estos valores:

2015: 26,9%.

26,9%. 2016: 40,5%.

40,5%. 2017: 24,8%.

24,8%. 2018: 47,6%.

47,6%. 2019: 53,8%.

53,8%. 2020: 36,1%.

36,1%. 2021: 50,9%.

50,9%. 2022: 94,8%.

94,8%. 2023: 211,4%

211,4% 2024: 117,8%

Caputo celebró el dato de inflación en medio del «feroz ataque político»

El ministro de Economía, Luis Caputo, dijo en sus redes sociales que el 2025 concluyó con la inflación más baja de los últimos ocho años, tanto en su medición general como núcleo.

«Un logro extraordinario teniendo en cuenta que se obtuvo en un contexto de reacomodamiento de precios relativos, la implementación de una flotación cambiaria, y una fuerte contracción en la demanda de dinero» producto del «feroz ataque político que derivó en una dolarización cercana al 50% del M2″.

El titular del Palacio de Hacienda acotó que el programa de estabilización basado en el superávit fiscal, control de la cantidad de dinero y la capitalización del BCRA «seguirán siendo los pilares» del proceso de desinflación.

«Es cada vez más evidente que este es el único camino viable para erradicar definitivamente la inflación y hacer grande a Argentina otra vez», concluyó.