Bariloche tuvo más turistas y fuerte caída en el gasto, con un promedio de 300 dólares la estadía

Martín Lago, presidente de la Asociación Hotelera y Gastronómica de Bariloche presentó el nuevo ciclo de charlas de la entidad y el observatorio estadístico. Foto: Chino Leiva

El incremento de turistas que registra Bariloche en lo que va del año y especialmente en los dos meses fuertes del invierno, con una suba del 11,3% en julio y agosto, no se refleja en el nivel de gasto real por pasajero donde se evidencia una fuerte caída del 17,2% en una combinación del factor económico nacional y la escasez de nieve.

En promedio, entre enero y agosto, el gasto por pasajero en la ciudad fue de 376.471 pesos, es decir unos 300 dólares por estadía, sin contar los aéreos, solo lo que dejan en consumos en la ciudad. El gasto diario fue de 111.956 pesos. En los meses de invierno ese nivel de gasto por estadía superó los 400.000 pesos, mientras que se ubicó apenas por encima de los 300.000 pesos entre enero y marzo.

Los datos pertenecen al nuevo informe estadístico que hoy estrenó la Asociación Empresaria Hotelera y Gastronómica de Bariloche que a partir de ahora difundirá sus métricas de manera mensual, con datos de cantidad de pasajeros, estadía, pernoctes, gasto turístico real y gasto por pasajero.

“Este es el lanzamiento de nuestras métricas, nuestro relevamiento estadístico, un poco el análisis que hacemos para compartir con la industria y con la comunidad en cuanto cómo viene performando nuestra ciudad, cuál es la realidad del movimiento en la actividad y cuáles son los escenarios posibles”, detalló Martín Lago, presidente de la entidad que también hoy dio inicio a un ciclo de charlas con la presentación de Juan Aramis Delich, máster en Finanzas y miembro de Puente, firma líder en gestión de mercado de capitales, quien abordó las expectativas económicas de la Argentina.

A modo de conclusión, Lago puntualizó: “Tuvimos un mayor movimiento turístico, mayor arribo de turistas a la ciudad, vamos a llegar posiblemente a 1,5 millones de turistas a fin de año, pero con ese incremento de pasajeros en Bariloche también percibimos menor estadía, la gente se queda menos noches y hay un consumo menor a años anteriores”.

La presentación oficial, que se realizó en el hotel Inacayal, tuvo la participación de un amplio abanico de referentes de distintos sectores del turismo, entre ellos el director ejecutivo de la Agencia de Turismo de Río Negro, Diego Piquín; el presidente de la Cámara Argentina de Turismo Estudiantil, Daniel García; el exministro de Turismo de Río Negro, Diego Cannestraci; además de empresarios y las legisladoras de Bariloche María Laura Frey y Marcela González Abdala.

Qué dicen los primeros datos estadísticos del empresariado

El economista Joaquín Escardó, fue el encargado de brindar los primeros datos estadísticos de un observatorio que toma como base información propia recabada por la asociación y un cruzamiento de datos oficiales de distintos organismos.

El muestreo se dividió entre el primer semestre del año (enero-junio) con un aumento del 8,3% de pasajeros respecto del año anterior; una caída del 19% de las estadías y del 12,5% de pernoctes. Este último indicador toma no solo la hotelería y alojamiento habilitado, sino también quienes viajan y se alojan en viviendas de familiares, que según escardó asciende a un 50% del total.

Mientras que el gasto real por pasajero cayó un 5,1% y en general (por estadía) tuvo un indicador positivo del 2,8%. En este último punto, Escardó señaló que enero y febrero estuvieron bien en nivel de gasto pero a partir de marzo se registró una “caída fuerte en el gasto”.

Joaquín Escardó y Juan Aramis Delich (Puente) presentaron datos estadísticos del turismo en Bariloche y una visión de la actualidad económica del país. Foto. Chino Leiva

En los meses fuertes del invierno, julio y agosto, la cantidad de pasajeros subió un 11,3% respecto del año anterior y los pernoctes tuvieron un indicador positivo del 4,1%, mientras que las estadías tuvieron una caída del 6,5%.

Respecto al nivel de gasto turístico real en Bariloche (sin contar aéreos) se detectó una merma del 7,8% y si se contabiliza por pasajero -17,2%. “Acá el factor económico y también la falta de nieve hizo caer mucho el gasto y redirigió a sectores que capaz no lo esperaban”, acotó Escardó al graficar que el consumo en productos y actividades vinculadas a la nieve, que tiene valores más altos que otras actividades, se recondujo a otros rubros (excursiones por ejemplo) que tal vez en otros inviernos no tenían buenos indicadores.

Escardó señaló que hay “dispares señales de la actividad” y la baja en el nivel de gasto impacta de diferente manera según el rubro a analizar.

La baja de noches de alojamiento de los pasajeros es un punto relevante en el informe y detectaron que desde octubre de 2024 “se viene desplomando” y pasó de un promedio de 5 noches de estadía a un “piso” de 3 y un poco más. Escardó dijo que se trata de un “piso porque la gente no va a venir menos de tres días, el próximo paso es que no vengan directamente”, alertó.

Las proyecciones con incertidumbre

Respecto a lo que viene para el cuarto trimestre del año, las proyecciones de la Asociación Hotelera es que habrá un leve descenso en la tendencia de crecimiento de los pasajeros con un crecimiento de solo el 3,5% y una caída del pernoecte del 1% (no será tan fuerte el impacto porque viene en descenso desde octubre pasado).

En cuanto al nivel de gasto, la proyección es una caída del 6% que se combina con “la incertidumbre electoral y del comportamiento del tipo de cambio y la contracción de la actividad económica que no permiten estimar una mejora en el gasto real por pasajero”, dijo Escardó quien apuntó que se requiere “pensar estrategias” para afrontar ese escenario.