Una temporada invernal digna

La campaña está en posición de largada y la temporada turística en el tramo final de los meses de alta, pero ambas se volverán a fusionar en sus intereses de cara al futuro.

El saldo del invierno es moderado. En un lenguaje más coloquial: “se zafó”. Fue digno ante un panorama que se vislumbraba gris meses atrás y con el balance final ya nadie habla de una temporada mala, sí con bemoles que también tiene impacto en las arcas del Estado.

A pesar de la falta de nieve, que fue la principal preocupación del sector turístico cordillerano, Bariloche fue una isla: tuvo más turistas que en el invierno pasado y lució su supremacía invernal ante los destinos regionales que no tuvieron el mismo éxito.

No hay números precisos todavía, una falencia en el procesamiento de datos oficiales que viene de hace tiempo, pero el sector hotelero y las agencias admiten que el flujo fue mayor.

Pero que la cifra sea superior no refleja un panorama del todo optimista porque el público tuvo sus particularidades: el nivel de facturación fue menor, ante la ausencia de los productos de nieve que levantan los costos y un turista más gasolero, y se redujeron las estadías de cinco a tres noches en promedio, una tendencia que progresivamente se evidencia desde la pospandemia y que este invierno se consolidó.

Destacan en el sector la buena conectividad que hubo con más de 1.000 vuelos en julio (un 16% más que el mismo mes de 2024), tarifas accesibles (con compra anticipada) y promociones, y casi ni noticias de cancelaciones (más allá de los paros de controladores del último tramo). El aeropuerto es un aliado vital para el movimiento de invierno.

El calendario de receso invernal tan disperso en el país permitió desparramar al público en tres semanas y eso ayudó a que los niveles de ocupación siempre estuvieron por encima del 80% de las camas habilitadas, con el extra del turismo estudiantil, que es un público que mantiene su fidelidad.

Del lado de los aciertos, también es repetido por el empresariado el compromiso del congelamiento de tarifas de los prestadores, un guiño que también le cabe al intendente Walter Cortés que apuró el freno de la tarifa del pase de esquí, más allá de sus formas intempestivas.

Aunque hay miradas menos optimistas y se advierten sectores con “heridos”, la tarea de promoción de años rindió sus frutos y un actor determinante es el Ente Mixto de Promoción Turística (Emprotur), que ahora entra en un período de cambios y búsqueda de un nuevo perfil técnico.

Pero con la muestra de lo que ocurrió en un invierno malo para la mayoría de los destinos del país, menos para Bariloche, las miradas apuntan a la Agencia de Turismo de Río Negro y su demorado arranque.

La ATUR desde hace un mes tiene completo su staff, con la designación del director ejecutivo y la conformación anterior del directorio con dominio privado, pero en la práctica aún transita los pasillos de la burocracia con la redacción de reglamentos de contrataciones y otras cuestiones administrativas. Tampoco maneja todavía su propio presupuesto y se mantiene la convivencia con la estructura de Turismo que depende del súper ministerio que conduce Fabián Gatti.

La demora en todo el proceso, con los retrasos gubernamentales primero y el desgaste de dos concursos para elegir al CEO que ya estaba definido en abril, hicieron que se llegue tarde y ahora la expectativa está puesta en superar estos trámites pronto porque empieza la cuenta regresiva del tiempo de promocionar los destinos para el verano, que suman el impacto del período electoral ya conocido porque muchos esperarán a ver lo que ocurre en octubre para decidir vacaciones o quedarse bajo ventilador.