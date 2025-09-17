Un diputado de Río Negro atrae las miradas: cómo votarán el veto a la ley de financiamiento universitario

Agustín Domingo es diputado nacional desde 2019. Estuvo ausente en el debate de la ley de financiamiento universitario. Archivo

El diputado de Juntos Somos Río Negro, Agustín Domingo, estuvo ausente en el último debate por el financiamiento universitario y por eso es considerado hoy uno de los votos clave en el debate del veto del presidente Javier Milei, que se analizará en la sesión de la Cámara de Diputados.

La oposición necesita de los dos tercios de los votos para ratificar la ley que propone actualizar partidas de las universidades según la inflación acumulada de 2023 y 2024 y recomponer los salarios docentes desde diciembre de 2023 en línea con el IPC.

Los rionegrinos tuvieron una performance mayoritariamente en contra del financiamiento universitario, solo Martín Soria (Unión por la Patria) votó a favor de esa actualización de partidas en la sesión de agosto pasado. Lorena Villaverde (LLA), Aníbal Tortoriello (PRO) y Sergio Capozzi (PRO), votaron en contra y Domingo estuvo ausente.

Sin embargo, en el mismo debate pero el año pasado, cuando la oposición también avanzó con una actualización de recursos para las universidades, Domingo acompañó con su voto y lo mismo hizo al rechazar el primer veto del presidente Milei. Esos debates se dieron en agosto de 2024, el primero; y en octubre la anulación del Poder Ejecutivo que finalmente primó.

El diputado de JSRN estuvo ausente en el aumento de las jubilaciones tratado en junio de este año; en la emergencia en discapacidad; y en la ley de financiamiento universitario y la de emergencia pediátrica que se debatieron el mes pasado. Mientras que participó y rechazó el veto a la emergencia en discapacidad.

En la sesión de hoy no se esperan cambios en los votos de los diputados Villaverde, Tortoriello y Capozzi, que acompañarían el veto del presidente Milei. Tampoco habrá modificaciones en la postura de Soria, que rechazará el veto y ratificará su voto a favor de la actualización de los presupuestos para las casas de altos estudios.

Por eso las miradas estarán puestas en el diputado del partido provincial.