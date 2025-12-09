Javier Milei llegó este martes a Oslo para asistir a la entrega del Premio Nobel de la Paz a Corina Machado

El presidente Javier Milei llegó este martes a Oslo, Noruega, para participar de la ceremonia de entrega del premio Nobel de la Paz a la dirigente venezolana Corina Machado.

Sorprendió el atuendo del Presidente, dado que, en lugar de vestir de manera formal, se mostró con el mameluco de YPF, una decisión de indumentaria que fue celebrada incluso por el diputado de La Libertad Avanza (LLA), Damián Arabia.

“Javier llegó a Oslo con el mameluco de YPF. Hablame de cómo promover inversiones y promocionar Argentina en el mundo de maneras disruptivas e innovadoras”, expresó el legislador desde sus redes sociales.

Machado recibirá la distinción internacional este miércoles a las 9, en una ceremonia que contará con la presencia de otros tres jefes de Estado latinoamericanos: estarán los presidentes de Paraguay, Santiago Peña; de Panamá, José Raúl Mulino, y de Ecuador, Daniel Noboa, según pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas.

Milei había recibido una invitación personal por parte de Machado. Este miércoles a partir de las 9 se llevará a cabo en el Ayuntamiento de Oslo la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz, después de la cual el presidente argentino aprovechará para entrevistarse a las 11.30 con el rey de Noruega, Harald V, y a las 13:10 con el primer ministro de ese país, Jonas Gahr Støre.

Concretada esta apretada agenda, Milei abordará el avión que lo traerá de regreso a Buenos Aires en un vuelo especial a las 16 del miércoles, por lo que llegará al país a las 9.30 del jueves.

En octubre de este año, Machado fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz por su “incansable labor en favor de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha”.

La líder de Vente Venezuela afirmó que vive “en la clandestinidad dentro de su país” y que enfrenta constantes amenazas por parte del Gobierno de Maduro.

La entrega del Premio Nobel, ceremonia que se realiza desde el año 1990, se transmitirá en vivo por varias plataformas virtuales.

Javier Milei cambió la estructura del Gobierno

El presidente Javier Milei aplicó nuevos cambios en la estructura del Gobierno nacional. La medida fue anunciada con la publicación del Boletín Oficial y según lo explicado, introduce modificaciones importantes en la organización y los objetivos de varios ministerios y secretaría.

Entre las decisiones más destacadas se encuentra la reconfiguración integral de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Según el nuevo organigrama incorpora áreas como la Secretaría de Coordinación Legal y Administrativa, la Secretaría de Turismo y Ambiente y la Secretaría de Comunicación y Prensa.

El Ministerio del Interior también recibe una nueva estructura que incluye la Secretaría de Coordinación Legal y Administrativa, la Secretaría de Interior y la Secretaría de Provincias y Municipios.

Por su parte el Ministerio de Economía sufrirá cambios en su composición interna. Según el decreto se establece nuevas secretarías y subsecretarías, entre ellas se encuentran la Secretaría Legal y Administrativa, la Secretaría de Política Económica, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Coordinación de Energía y Minería, la Secretaría de Coordinación de Producción, la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa, Emprendedores y Economía del Conocimiento, la Secretaría de Industria y Comercio, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, la Secretaría de Coordinación de Infraestructura, la Secretaría de Obras Públicas, la Secretaría de Transporte y la Secretaría de Asuntos Nucleares.

Cada uno de estos sectores cuenta con subsecretarías que se orientan a funciones como la Subsecretaría de Programación Macroeconómica, la Subsecretaría de Energía Eléctrica y la Subsecretaría de Políticas Nucleares.

El Ministerio de Salud también se reorganizó. Desde ahora pasará a estar compuesto por la Secretaría de Gestión Administrativa, la Secretaría de Gestión Sanitaria y la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina.