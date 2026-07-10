El riesgo país perforó los 402 puntos y marcó un nuevo mínimo en la gestión de Javier Milei

El riesgo país de la Argentina consolidó un marcado descenso este vieres 10 de julio y marcó un nuevo mínimo histórico bajo la administración de Javier Milei. El indicador clave que elabora el banco JP Morgan se ubicó en los 402 puntos básicos, y quebró los pisos logrados a comienzos de la jornada.

Esta marca representa el nivel más bajo para el índice soberano desde marzo de 2018, acumulando una contracción del 5,4% en lo que va de julio, así lo muestran los paneles de Rava Bursátil a las 16:00 de este viernes.

El humor de los inversores se vio fuertemente tonificado tras la reciente presentación oficial del programa financiero integral previsto para el período 2026-2027. A este escenario macroeconómico se sumó el impacto positivo del desembolso de 4.200 millones de dólares ejecutado por el Tesoro para cancelar los compromisos corrientes con los bonistas privados, despejando los fantasmas de fragilidad financiera en el corto plazo.

El récord del índice S&P Merval y el salto de los bancos en Wall Street

En la plaza bursátil local, las acciones de las principales compañías energéticas y bancarias operaron con una marcada tendencia alcista a pesar de las restricciones operativas del día no laborable. El índice S&P Merval de la Bolsa de Buenos Aires registró un avance del 2,30%, escalando de forma definitiva hasta las 3.277.240,51 unidades sobre el toque de campana de las operaciones vespertinas.

Por su parte, los activos locales que cotizan en dólares en Wall Street a través del formato de ADRs mostraron retornos altamente positivos liderados por el sector bancario. Los papeles de BBVA (BBAR) encabezaron las ganancias globales con un salto del 9,3%, seguidos de cerca por el Grupo Financiero Galicia (GGAL) con un alza del 8,5% y Banco Supervielle (SUPV) que escaló un 6,4%. En el extremo opuesto de la pizarra de Nueva York, la tecnológica Globant (GLOB) fue la única firma de peso que cerró en terreno negativo con una caída del 4,5%.

El impacto del feriado puente en la liquidación de las operaciones bursátiles

La última rueda de la semana de la city financiera transcurrió bajo una dinámica especial debido a la vigencia del feriado puente dispuesto por el Poder Ejecutivo. Al tratarse de un día no laborable sin actividad bancaria tradicional, las transacciones de títulos públicos y privados en la Bolsa local debieron cursarse bajo estrictos límites técnicos.

El mercado debió operar exclusivamente en el plazo de T+1 (24 horas), quedando completamente suspendidas las operaciones en contado inmediato y los negocios asociados a cauciones. Como consecuencia directa de este esquema de bache cambiario, todas las órdenes de compra y venta de activos financieros que se concertaron durante el miércoles 8 y este viernes 10 de julio se liquidarán de forma efectiva recién el próximo lunes 13 de julio, fecha en la que las sociedades de Bolsa prevén una fuerte inyección de liquidez por la reinversión de los cupones de los Bonares y Globales.

La parálisis del mercado de cambios oficial y la cotización del dólar blue

Debido a la inactividad de las mesas de dinero de las entidades bancarias oficiales, el mercado libre de cambios no registró variaciones en sus pizarras institucionales. El dólar oficial del Banco Central permaneció inalterable en la cotización de $1.510 para la venta en las pantallas de referencia.

De este modo, toda la presión de la demanda de divisas del fin de semana se trasladó a la plaza informal de la city porteña. En el circuito del dólar blue, la moneda extranjera paralela mantuvo una brecha estrecha con el circuito financiero formal, operando en un rango estabilizado de $1.500 para la punta compradora y $1.520 para la variante vendedora sobre el cierre de las operaciones de las cuevas céntricas.

Con información de Rava Bursátil y Ámbito Financiero.