Caen la demanda interna y las exportaciones: otra automotriz argentina reducirá un turno de producción

La industria automotriz argentina tendrá desde septiembre un nuevo ajuste productivo. Una automotriz nacional reducirá a un turno la fabricación de dos pickups en su planta de Córdoba, ante una demanda menor a la prevista tanto en el mercado interno como en las exportaciones.

La decisión alcanza a las Fiat Titano y Ram Dakota, dos modelos que se producen en el Polo Industrial Ferreyra de la fábrica Stellantis. Según informó Infobae, la empresa comunicará oficialmente en los próximos días la suspensión del turno.

Qué dijo la empresa sobre el ajuste de producción y sus inversiones

El ajuste de las pickups responde a una demanda inferior a la prevista para este año, principalmente en Argentina y Brasil, que es el principal destino de exportación de estos modelos. La proyección industrial realizada el año pasado quedó por encima del volumen que finalmente mostró el mercado.

En el caso del Polo Industrial Ferreyra, el comunicado no menciona de manera directa la suspensión del turno, pero se supo que en los próximos días se informará oficialmente. Por su parte, la empresa señaló que la planta atraviesa una transformación respaldada por una inversión de US$ 380 millones y que trabaja en nuevos proyectos industriales.

La medida comenzará en septiembre y afectará la producción de las pickups Fiat Titano y RAM Dakota.

«Actualmente, el Polo Industrial atraviesa una de las transformaciones más relevantes de su historia, respaldada por una inversión de US$ 380 millones destinada a la construcción de un hub de pick ups integrado por Fiat Titano y RAM Dakota, así como a la instalación de una inédita planta de motores para la fabricación del propulsor Multijet 2.2, cuyo inicio de producción está previsto para comienzos de 2027″, señalaron

Al respecto, el impacto sobre el empleo podría ser limitado porque, hacia fines de año, comenzará la fabricación local de los motores Multijet 2.2, que actualmente se importan desde Europa. Parte del personal que deje de trabajar en las pickups sería reasignado a esa nueva producción.

«En este contexto, y en línea con la evolución de la demanda en los mercados interno y externo, Ferreyra adecúa sus procesos productivos mientras avanza simultáneamente con sus proyectos de inversión, la integración de nuevos componentes nacionales y el fortalecimiento de sus capacidades industriales, consolidando su preparación para esta nueva etapa de crecimiento, innovación y desarrollo tecnológico», agregaron.

El escenario de la industria automotriz

El escenario no es exclusivo de esta planta. General Motors había aplicado un esquema de tres semanas de trabajo y una de pausa en su fábrica de Santa Fe, mientras que Stellantis redujo desde mayo a un turno la producción de los Peugeot 208 y 2008 en Palomar.

En las plantas argentinas, las pickups adquirieron especial importancia por su participación en las exportaciones. Cinco de las siete fábricas automotrices nacionales tienen actualmente su producción concentrada en camionetas, aunque varias atraviesan procesos de transición o ajustes por el nivel de demanda.

El primer ajuste entre las terminales que producen pickups había sido anunciado por Ford, que redujo un 17% la velocidad de producción en Pacheco por una menor demanda de Argentina y Brasil.