El plan económico de Luis Caputo: qué busca el Gobierno con la compra de dólares y la pausa en la emisión de bonos

El Gobierno nacional encaró una licitación de deuda clave en el mercado local con un marcado ajuste en su hoja de ruta financiera. La estrategia oficial se volcó hacia instrumentos de menor duración en moneda local y dispuso la interrupción de las emisiones de bonos soberanos en dólares.

La jugada pactada por el ministro de Economía, Luis Caputo, responde de forma directa a la volatilidad reciente en las tasas de interés y al aumento en los costos de financiamiento internacional, gatillado por la suba del riesgo país. Bajo este escenario, el equipo económico priorizó la reducción de riesgos sobre los compromisos de deuda.

El gobierno priorizó plazos cortos e inyectó liquidez al sistema

Un aspecto central del movimiento fue el acortamiento sistemático en los plazos de colocación de la deuda en pesos. El Tesoro evitó ofrecer instrumentos con vencimiento posterior a 2028 para no convalidar los elevados rendimientos que exige el mercado secundario.

Durante la operación, la Secretaría de Finanzas enfrentó un volumen de vencimientos que alcanzaba los 12,6 billones de pesos. Frente a este «paredón» de compromisos, el mercado respondió con ofertas de suscripción por un total de 13,68 billones de pesos.

A pesar de la sobreoferta recibida, el ministerio de Economía prefirió adjudicar únicamente 12,16 billones de pesos. La decisión implicó volcar aproximadamente 0,5 billones de pesos de liquidez al sistema para aliviar la presión sobre la plaza financiera.

Con esta inyección de fondos, las autoridades buscan estabilizar las tasas de interés a corto plazo. La estrategia pretende neutralizar la volatilidad observada en las semanas previas y ofrecer un marco de previsibilidad a los operadores.

Licitación de deuda: el Gobierno pausó la emisión en divisas

La mayor parte de la demanda inversora se concentró en las letras a tasa fija con vencimiento a fines de noviembre. La letra S30N6 captó la mitad de los fondos colocados, con 6,09 billones de pesos a una tasa mensual del 2,19%, reflejando una clara preferencia por plazos cortos.

En forma paralela, el interés por los instrumentos atados al tipo de cambio (dollar-linked) y a la inflación (CER) mostró un marcado enfriamiento. La cobertura cambiaria adjudicada representó solo un 3% de los vencimientos del segmento, confirmando la menor demanda de cobertura por parte del mercado.

La nota destacada de la jornada fue la ausencia del bono en dólares AO29 dentro del menú licitado. Este título rinde cerca del 10% en el mercado secundario, una cifra que Economía considera excesiva en comparación con el 8,7% convalidado en la licitación anterior.

Con US$1.176 millones ya colocados mediante instrumentos en divisas, el Gobierno mantiene un margen de maniobra cercano a los US$ 824 millones para alcanzar la meta del programa financiero, administrando el ritmo de las próximas convocatorias según las condiciones del mercado.

La pausa en la emisión de títulos en moneda extranjera busca evitar la convalidación de tasas altas mientras se aguarda una eventual compresión de la curva de rendimientos. El movimiento se alinea con la meta oficial de cubrir compromisos en dólares sin sobrecargar el costo financiero futuro.

Con información de Infobae.