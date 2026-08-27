El dólar frenó su escalada y el riesgo país cedió este jueves 27: los bancos protagonizaron las pérdidas en Wall Street

El mercado financiero argentino atravesó una rueda marcada por el reacomodamiento de variables clave, donde el Gobierno logró una jornada de estabilización cambiaria y una leve mejora en la deuda soberana. Luego de varias sesiones de tensión, el tipo de cambio mayorista puso un freno a su escalada alcista en un contexto de recomposición de la liquidez del sistema impulsada por el Ministerio de Economía. Esta inyección de fondos, derivada de una licitación de deuda donde se renovó menos de la totalidad de los vencimientos, buscó aliviar la presión sobre las tasas de interés de corto plazo.

En simultáneo, los títulos de deuda soberana transitaron una jornada positiva que permitió comprimir el riesgo país hasta la zona de los 509 puntos básicos, según los registros del panel de Rava Bursátil. Sin embargo, el clima optimista en la renta fija no logró contagiarse a la renta variable local e internacional. El índice Merval operó en terreno negativo y las acciones de empresas argentinas que cotizan en Wall Street (ADRs) sufrieron fuertes caídas, arrastradas principalmente por el sector bancario.

La macroeconomía de fondo aportó señales que los inversores siguen de cerca para proyectar el último trimestre. Por un lado, las expectativas de inflación para los próximos 12 meses se mantuvieron estables en torno al 35,7%, lo que da margen al Banco Central (BCRA) para continuar con su política de acumulación de reservas internacionales, logrando compras netas por US$93 millones en la rueda. Por otro lado, la demanda récord en los mercados de futuros refleja que el mercado aún evalúa el impacto de las flexibilizaciones oficiales y de los recientes proyectos legislativos aprobados por el oficialismo en la Cámara de Diputados.

La dinámica del dólar y el mercado cambiario

El dólar mayorista operó con menor presión al alza tras el «fixing» de la jornada previa y cerró a $1.512, anotando una baja diaria del 0,1% en las pizarras de Rava Bursátil. En el segmento de los dólares financieros, el MEP también mostró un descenso del 0,4% para ubicarse en $1.536,34, mientras que el Contado con Liquidación (CCL) finalizó estable en $1.601,16. En el mercado minorista, el dólar oficial se mantuvo invariable en $1.535y el dólar cripto se ubicó en $1.489,6.

Respecto al acumulado mensual, el operador de PR Corredores de Cambio, Gustavo Quintana, detalló a Infobae que «con solo una rueda por delante para terminar esta semana, el tipo de cambio mayorista acumula una suba de 13 pesos». En esa misma línea, el economista Gustavo Ber indicó al mismo medio que «el dólar mayorista arranca la rueda más estabilizado mientras los operadores evalúan como seguirá la demanda privada luego de las mayores intervenciones que estuvieron detectando en las últimas ruedas».

En el mercado de futuros de ROFEX (registros de Rava), la posición a septiembre cerró a $1.538 con una baja del 0,5%, mientras que para octubre se ubicó en $1.564,50. Analizando esta tendencia cambiaria y la superación previa de los $1.500, Emilio Botto, jefe de estrategia en Mills Capital, consideró que este movimiento «refleja tanto la presión acumulada por la inflación como la necesidad de ajustar el atraso cambiario».

Riesgo país a la baja y caída de las acciones y ADRs

Los bonos soberanos en dólares (US$) mostraron cifras en verde, destacándose las subas del AL41D (+1,1%), AL35D (+0,9%) y AL30D (+0,7%). Este repunte generalizado impactó directamente en el indicador del riesgo país de Argentina medido por J.P. Morgan, que anotó un retroceso diario del 1,5% para cerrar en los 509 puntos básicos (tras registrar un máximo intradiario de 517).

La contracara de la jornada estuvo en el segmento de renta variable. El S&P Merval descendió un 0,8% para quedar en 3.001.208,88 puntos, y su medición en dólares (Merval USD) cayó en la misma proporción, cerrando en 1.874,40. Las bajas fueron lideradas por Grupo Supervielle (SUPV) con un -4,0%, Telecom (TECO2) con -2,7%, Banco Francés (BBAR) con -2,4% y Grupo Financiero Galicia (GGAL) con -2,3%.

En Wall Street, las entidades bancarias también comandaron las caídas de los ADRs: Banco Supervielle se desplomó un 4,6%, seguido por Telecom (-2,5%), Grupo Fin. Galicia (-2,3%) y BBVA (-2,1%). Pese a esta tónica negativa, algunas firmas lograron alzas destacadas como Globant con un +3,6% y Transportadora Gas del Sur con un +0,7%.

La estrategia oficial para evitar presión en el dólar

Para evitar una mayor presión cambiaria y contener el costo del dinero, el Ministerio de Economía dirigido por Luis Caputo decidió inyectar liquidez al mercado. En la licitación de deuda, el Tesoro tomó $12,1 billones sobre una oferta de $13,8 billones para cubrir vencimientos por $12,6 billones, utilizando $500.000 millones de su cuenta en el BCRA para completar el pago.

«Este rollover menor al 100% se condice con las condiciones de liquidez escasa que ha tenido el mercado en las últimas semanas», señalaron desde Puente Inversiones, citado por el periodista Roberto Pico por este mismo medio.

Desde Cohen remarcaron a Ámbito Financiero que la estrategia de enfocarse en letras de corto plazo se fundamenta en que «la elección de instrumentos cortos apunta a absorber pesos en un contexto de tipo de cambio tensionado, sin convalidar tasas tan altas en el tramo largo de la curva».

El impacto en el costo del fondeo de corto plazo fue evidente en los registros de Rava Bursátil: la tasa de Caución a 1 día (1D) registró un salto diario del 58,3% para ubicarse en 19%, mientras que a 7 días (7D) operó al 21,40% y a 14 días (14D) al 21,30%.

Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital, detalló que «las autoridades flexibilizaron el techo del dólar mayorista para evitar picos de volatilidad en las tasas de interés, un movimiento cambiario que hasta el momento no impactó de manera directa sobre la inflación».

Finalmente, desde Max Capital destacaron a Infobae la importancia de la reciente victoria del Gobierno en Diputados con la Carta Orgánica del BCRA, asegurando que la eliminación de la asistencia monetaria «debería ser vista como un mecanismo para reducir la inflación de manera permanente».