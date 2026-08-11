Dólar oficial, MEP y CCL: cotizaciones actualizadas para el 11 de agosto de 2026

El mercado de cambios en Argentina cierra sus operaciones, este martes 11 de agosto 2026, manteniendo la tónica de estabilidad y equilibrio nominal que caracterizó las primeras ruedas del mes.

De acuerdo con los últimos reportes emitidos por el Banco Central (BCRA), la fluida liquidación de divisas del sector agroexportador y el nivel de reservas internacionales —consolidadas por encima de los 50.000 millones de dólares— aportan un sólido respaldo a la política de deslizamiento administrado.

En este marco de previsibilidad macroeconómica, la cotización minorista formal actúa como la referencia de costos de la economía real, mientras que los valores bursátiles del dólar MEP y el dólar CCL cierran la sesión exhibiendo bajísima dispersión frente a las ventanillas bancarias.

Cotización del dólar oficial, tarjeta y mayorista en las pizarras del Banco Nación: martes 11 de agosto 2026

Dólar oficial (BNA) : $1.465,00 (Compra) | $1.515,00 (Venta)

: $1.465,00 (Compra) | $1.515,00 (Venta) Dólar tarjeta (Consumos exterior) : $1.969,50 (Con 30% a cuenta de Ganancias)

: $1.969,50 (Con 30% a cuenta de Ganancias) Dólar mayorista (Comercial): $1.490,50 (Interbancario)

Los informes de transparencia del Banco Nación (BNA) confirman que el dólar oficial minorista sostiene el esquema de microajustes, pautados para preservar el equilibrio cambiario de la economía doméstica.

En simultáneo, el dólar tarjeta contempla el recargo tributario vigente sin la carga del extinto Impuesto PAIS, sirviendo de guía para los servicios y consumos liquidados en moneda extranjera.

Movimientos de mercado del dólar oficial, MEP y CCL en el circuito bursátil: martes 11 de agosto 2026

Dólar MEP (Bolsa) : cotiza a $1.525, mostrando una paridad casi exacta con el mostrador minorista.

: cotiza a $1.525, mostrando una paridad casi exacta con el mostrador minorista. Dólar CCL (Contado con Liquidación) : se negocia en $1.620, afianzado como el canal legal corporativo.

: se negocia en $1.620, afianzado como el canal legal corporativo. Dólar blue (Paralelo): inicia la rueda en la City porteña en $1.530,00 para la compra y $1.550,00 para la venta.

La marcada convergencia, que registran tanto el dólar MEP como el dólar CCL, refleja la nula volatilidad que atraviesan las cotizaciones financieras en el tramo central de la semana, alineando las brechas generales por debajo del 4%.

Impacto territorial: el comportamiento del dólar oficial, el dólar MEP y el dólar CCL en la Patagonia

Martes 11 de agosto 2026. En Neuquén, el dólar oficial cierra su jornada en el Banco Provincia a:

$1.455 para la compra.

$1.525 para la venta.

Martes 11 de agosto 2026. En Río Negro, el dólar oficial en Banco Patagonia se ofrecía a:

$1.470 para la compra.

$1.520 para la venta.

Análisis técnico: los factores que alinean al dólar oficial, el dólar MEP y el dólar CCL

El análisis de coyuntura, sobre el que estamos trabajando, evidencia que la escasez inducida de pesos en el circuito financiero es el factor determinante detrás de la tranquilidad en el dólar oficial, el dólar MEP y el dólar CCL.

Los analistas de la City coinciden en que la rigurosa meta de emisión cero y las colocaciones periódicas de deuda del Tesoro en moneda nacional obligan a las firmas privadas a vender tenencias en divisas, para saldar compromisos tributarios de mediados de mes.

Esta disciplina, en el manejo de agregados monetarios, neutraliza de raíz cualquier intento de arbitraje o corrida especulativa.