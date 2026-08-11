La nieve renovó las pistas del cerro Catedral: frío extremo en la montaña

El cerro Catedral vive a pleno los días de esquí y snowboard con la nieve renovada en Bariloche. Foto: Gentileza Tus Placas

Con las nevadas de las últimas 24 horas en Bariloche se sumaron 15 centímetros de nieve seca en la base del cerro Catedral y unos 40 centímetros en el sector superior de la montaña. Las condiciones de las pistas son óptimas para el esquí y snowboard y prácticamente todos los sectores de la montaña están operativos.

La temperatura del cerro Catedral es de frío extremo para los esquiadores y snowboardistas que hoy visiten el centro invernal. A media mañana en la cumbre el termómetro marcaba -8°C y -15°C de sensación térmica; mientras que en la base se registraba -1°C y -6°C de sensación térmica, según información de la empresa concesionaria Catedral Alta Patagonia.

El cerro Catedral vive a pleno los días de esquí y snowboard con la nieve renovada en Bariloche. Foto: Gentileza Tus Placas

El riesgo de avalancha este martes es de nivel 3 «considerable», por lo que desde la empresa se recordó respetar las indicaciones del personal de montaña, circular únicamente por pistas habilitadas y estar atentos a las condiciones.

En el centro de esquí de Bariloche, las condiciones fueron mejorando de manera progresiva desde mediados de julio con el registro de nevadas y desde hace algunas semanas toda la montaña está operativa porque se fueron habilitando pistas y medios de elevación. Hubo días de pistas al 100% habilitadas, aunque siempre se debe consultar en el parte oficial de la operadora de los medios para conocer eventuales condicionamientos del día por condiciones de visibilidad, viento y tormentas.

Los medios habilitados este martes de nieve

Según el parte diario de medios y pistas del cerro catedral, este martes está habilitado el play park con sus cinco magic carpet, los medios de elevación ideales para principiantes porque se trata de una alfombra que se desliza hasta la parte más alta para realizar las primeras bajadas.

Los medios habilitados este martes por la mañana son las telesillas Princesita, Ciprés y Ñire, en el sector centro de la montaña; y en el sector norte está operativo la telesilla séxtuple que sale desde la base y Cóndor I; mientras que en la ladera sur los visitantes pueden ascender por la telecabina Amancay. En total hay unas 25 pistas y caminos abiertos. El resto permanece cerrado por condiciones de seguridad.

También están operativos el estadio de entrenamiento, el circuito de esquí de fondo y el circuito de esquí de montaña.