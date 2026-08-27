Dólar oficial y MEP: todos los detalles para el jueves 27 de agosto 2026

La plaza cambiaria en Argentina transita la apertura, este jueves 27 de agosto 2026, consolidando un escenario de previsibilidad técnica y paridad controlada en las distintas ventanillas de liquidación.

De acuerdo con los balances estadísticos del Banco Central (BCRA), la acumulación sostenida de reservas líquidas y la absorción de moneda doméstica por la vía fiscal actúan como un amortiguador eficiente ante las exigencias de liquidez de fin de mes.

En esta dinámica de ordenamiento macroeconómico, la cotización de ventanilla rige la estructura de costos para las transacciones corrientes de la economía real, mientras que las operaciones con títulos públicos a través del dólar MEP y el dólar CCL abren la jornada mostrando brechas acotadas frente al mostrador oficial.

Jueves 27 de agosto 2026: cotización del dólar oficial, MEP y CCL en Banco Nación

Segmento / Instrumento Compra Venta Observación Técnica Dólar Oficial (BNA) $1.485,00 $1.535,00 Pauta de microdeslizamiento oficial Dólar Tarjeta — $1.995,50 Con 30% percepción Ganancias Dólar Mayorista — $1.514,00 Liquidación interbancaria comercial

El esquema regulado del Banco Nación (BNA) continúa aportando previsibilidad, para la presupuestación de importaciones y la cancelación de compromisos comerciales.

Jueves 27 de agosto 2026: tendencia bursátil del dólar oficial, MEP y CCL en el circuito financiero

Mercado Bursátil / Informal Referencia Condición de Brecha Dólar MEP (Bolsa) $1.542,96 Paridad técnica absoluta frente a ventanilla Dólar CCL (Liquidación) $1.601,64 Canal institucional corporativo sin saltos Dólar Blue (Informal) $1.535,00 (C) / $1.555,00 (V) Margen de dispersión contenido en la City

La marcada convergencia, que sostienen el dólar MEP y el dólar CCL en Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA), evidencia la ausencia de presiones devaluatorias de corto plazo en el segmento de títulos soberanos.

Patagonia: el comportamiento del dólar oficial en Río Negro y Neuquén este jueves 27 de agosto 2026

Jueves 27 de agosto 2026. En Neuquén, el dólar oficial se ofrece en el Banco Provincia a:

$1.475 para la compra.

$1.545 para la venta.

Jueves 27 de agosto 2026. En Río Negro, el dólar oficial en Banco Patagonia inicia a: