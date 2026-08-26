Subieron las tasas: cuáles son los bancos que más pagan por un plazo fijo hoy, 26 de agosto de 2026

En un contexto económico marcado por la volatilidad y las transformaciones del mercado -al tiempo que en la Cámara de Diputados se debaten reformas para el BCRA-, las entidades bancarias argentinas concretaron un nuevo ajuste en sus tasas de interés.

Esta actualización reconfiguró el mapa de rendimientos. Ante este escenario, hallar la alternativa de ideal para resguardar los ahorros vuelve a ser un desafío central para los ahorristas, quienes se debaten entre la opción del tradicional plazo fijo y el creciente atractivo de las cuentas remuneradas de las billeteras virtuales.

Plazo fijo: tasas, banco por banco hoy, 26 de agosto

En el comparador de tasas, que elabora el Banco Central (BCRA), se relevan y sistematizan las tasas nominales anuales que pagan diversas entidades financieras del país por colocaciones en plazos fijos a 30 días.

Entre los diez bancos con mayor volumen de depósitos de Argentina, el Banco Nación es el que ofrece la mayor tasa para plazos fijos: 20% nominal anual (n.a). Le sigue el Banco Macro, con un rendimiento del 19,5%. A continuación, estos son las entidades que lideran la lista hoy, 26 de agosto:

Banco de la Nación Argentina: 20%

Banco Macro: 19,5%

Banco BBVA: 19,5%

Banco Galicia: 18,5%

Banco Credicoop: 18,5%

Banco Hipotecario S.A: 18,5%

ICBC: 18,1%

Banco Patagonia S.A.: 16%

Banco Santander: 16%

Por fuera de este top, el Banco Central relevó también los rendimientos de los plazos fijos online de otras entidades. Entre ellas, destaca el Banco CMF S.A, que paga una tasa nominal anual (TNA) del 24%.