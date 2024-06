Capital humano, esa gran teoría que aún dista de ser aplicada

Uno de los aciertos de la campaña y el gobierno de La Libertad Avanza y el presidente Javier Milei fue poner en valor el concepto del capital humano. En Argentina, no se había escuchado nunca a un funcionario nacional abordar el desarrollo económico desde esta perspectiva, que es una de las imperantes en la actualidad en todo el mundo.

No obstante, a estos avances les cuesta trascender aún el plano meramente teórico, y no sorprende. Era probable que, en la práctica, a un gobierno sin experiencia en la gestión le resultara difícil manejar un megaministerio que fusionara megaministerios como Educación, Trabajo y Desarrollo Social. Asimismo, lo discursivo incurre en contradicciones lógicas.

En Diario RÍO NEGRO explicamos por qué vemos plausible la inclusión de la teoría del capital humano para balizar la gestión y, en paralelo, resaltamos aspectos controversiales y contradictorios en la materia en estos seis meses de gobierno.

Qué es el capital humano

Las personas llevamos adelante actividades para mejorar habilidades, conocimientos y/o salud y, así, acceder a mayores niveles de ingresos monetarios y de consumo más adelante.

Hasta no hace mucho tiempo, el vocablo “capital” era usado en economía para aludir únicamente al capital físico y/o al capital financiero. El capital humano se diferencia de estos en el sentido de que no es posible escindir a la persona de sus conocimientos, sus habilidades o su salud como se separa a un propietario de sus maquinarias, sus herramientas o su dinero.

Parafraseando a Debraj Ray, que una persona tenga más capital humano implica que está más calificada para producir, que es más idónea para manejar maquinaria compleja, que es más capaz de generar nuevas ideas y nuevos métodos en la actividad económica.

Cuando una persona come saludablemente, cuando se efectúa chequeos médicos regularmente, cuando hace terapia psicológica, cuando realiza actividad física con frecuencia, o cuando estudia y se prepara, está invirtiendo en sí misma y está acumulando capital humano.

Un país o región con trabajadores y procesos más productivos seguramente crezca y se desarrolle más rápido.

He ahí el carácter multidimensional del capital humano, y el motivo por el que vemos con buenos ojos el tratamiento sistémico e integral que propone el Gobierno. Un niño o niña que no se alimenta bien, aprenderá menos en la escuela. A una persona que tuvo dificultades de aprendizaje en la escuela le costará más la inserción en el ámbito laboral o académico. Un plan de estudios desactualizado compromete el potencial de los alumnos, en un mundo en constante cambio.

A nivel microeconómico, cuanto mayor sea la dotación de capital humano de una persona, más productiva será en su trabajo. A nivel macroeconómico, un país o región con trabajadores y procesos más productivos seguramente crezca y se desarrolle más rápido.

Esta última aseveración cobra, con el correr de los años, más vigencia. El carácter estratégico que las industrias intensivas en conocimientos revisten hoy para el desarrollo de las naciones es una clara muestra de la creciente relevancia del capital humano.

La creación del ministerio de Capital Humano es innovador y muy adecuado a los tiempos que corren. Sin embargo, en apenas 190 días, su funcionamiento ha mostrado falencias notables, y el relato tiene inconsistencias que generan más interrogantes que certezas.

La hora de la verdad

La fusión de varios ministerios en uno solo era una de las promesas de campaña de Milei; de hecho, figuraba en la plataforma electoral de La Libertad Avanza. Pero cuando la implementación está a cargo de personas que, por inexperiencia, desconocen los resortes del estado, las dificultades afloran.

El flamante ministerio de Capital Humano y su número uno, Sandra Pettovello, son protagonistas del debate público a raíz del escándalo por los alimentos acopiados y con fecha de caducidad próxima.

Este acontecimiento dejó al descubierto la infructuosidad del Gobierno. En un país con indigencia alta y creciente, había toneladas de alimentos inmovilizados y próximos a vencer en depósitos del estado.

La eliminación de la intermediación en el reparto de la ayuda social habría resultado eficiente y sensata si hubiese contemplado mecanismos supletorios, adecuados e inmediatos para asistir a los más necesitados.

Uno de los estandartes de la gestión Pettovello es la eliminación de la intermediación en el reparto de la ayuda social. La medida habría resultado eficiente y sensata si hubiese contemplado mecanismos supletorios, adecuados e inmediatos para asistir a las personas más necesitadas. Eso no sucedió.

Mientras se demoraba la distribución, más familias golpeaban las puertas de comedores y merenderos en busca de alimentos y recibían un “no” como respuesta. Las entidades comunitarias afrontaban una demanda creciente y, a la vez, una reducción en la cantidad de mercadería recibida. La comida estaba, pero por desidia no llegaba.

Según Chequeado, la asignación universal por hijo (AUH) y el complemento que se cobra con la Tarjeta Alimentar se han incrementado un 62% en términos reales desde diciembre. Son de las pocas prestaciones que le ganaron a la evolución de los precios desde que Milei es presidente. Sin embargo, la evolución de los indicadores de pobreza e indigencia muestra la insuficiencia de esta mayor asistencia para compensar el ajuste.

Dato 62% Incremento real de la AUH desde diciembre.

Como explicamos, la alimentación de los niños y niñas es un factor fundamental en la futura acumulación de capital humano. El escándalo suscitado por el hallazgo de alimentos sin repartir constituye una primera sospecha de que el uso de tan magnífico concepto se circunscribe, por ahora, a lo meramente académico.

En lo discursivo, habría que sumar como contradicción el desprecio que, públicamente, el presidente manifiesta sentir por el estado. En el mundo sobran lecciones que muestran que el desarrollo cognitivo a gran escala de la población resulta difícil sin políticas públicas.

La educación en un segundo plano

Gary Becker, el máximo exponente de la teoría del capital humano tal y como la conocemos hoy en día, sostiene que, de todas las dimensiones involucradas en el concepto, la educativa es la de mayor importancia económica.

Por tal motivo, llama la atención lo rezagada que está la educación en la lista de prioridades del Gobierno en general, y del ministerio de Capital Humano, en particular. Una muestra cabal de ello es que entre los 10 puntos del anunciado Pacto de Mayo, no hay ninguno que aluda a la educación. La no inclusión del tema en el decálogo resulta más llamativa porque se invitó a los gobernadores a suscribirlo y porque son las provincias las que se encargan de la gestión de los sistemas educativos.

Dato 24,1% Es el porcentaje de alumnos de sexto año del nivel primario con desempeños por debajo del nivel básico en matemáticas en 2023.

Es difícil dejar atrás “las antinomias del fracaso” sin acuerdos mínimos en educación. La reciente e repudiable eliminación de la repitencia en la escuela secundaria en la provincia de Buenos Aires, decidida por el gobierno de Axel Kicillof, hace más evidente la necesidad de consensos en pos de la calidad educativa de los argentinos.

Los resultados de las pruebas Aprender, realizadas en 2023 sobre alumnos de sexto año del nivel primario de todo el país, constituyen otra muestra de la necesidad de poner a la educación en el centro del debate. El 11,9% de los estudiantes se encuentran por debajo del nivel básico en lengua, y es el peor valor desde 2016. En tanto, en matemáticas ese porcentaje es del 24,1%, y es el más alto desde que estas evaluaciones se efectúan.

Esto significa que uno de cada cuatro estudiantes de sexto año de la primaria presenta dificultades para, por ejemplo, multiplicar con fracciones y decimales o para obtener el perímetro o superficie de una figura. También significa que casi el 12% de los alumnos de ese año de educación aún tiene problemas para interpretar textos.

Cuesta entender por qué la educación no está entre las “bases y puntos de partida para el desarrollo de los argentinos”.

Hace ruido el silencio de Pettovello sobre estos resultados. Es asombroso que ante este panorama la “política educativa” del Gobierno se circunscriba a la entrega de váuchers, a las denuncias de adoctrinamiento, e incluso al anuncio de un Plan Nacional de Alfabetización en un país donde el analfabetismo es del 1%, según la Unesco (La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura).

Lo más destacable del Gobierno en materia educativa ha sido su intento por declarar a la educación como servicio esencial, garantizando un mínimo de prestación. Milei lo había hecho a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, pero la Justicia lo suspendió luego. El Gobierno no insistió con el tema, y no lo incluyó en la Ley Bases. Cuesta entender por qué la educación no está entre las “bases y puntos de partida para el desarrollo de los argentinos”.

El conocimiento os hará libres. Sócrates.

En la semana comenzaron a debatirse en Diputados ocho proyectos para declarar la educación como servicio estratégico esencial. Las iniciativas a discutir son del Pro, de la Coalición Cívica y de la Unión Cívica Radical. Ninguna es de La Libertad Avanza.

La inacción del ministerio de Capital Humano para revertir el deterioro educativo argentino abona la teoría de que tan pomposo nombre es más un latiguillo que un lineamiento de gestión.

“El conocimiento os hará libres”. La célebre frase de Sócrates debería estar muy presente en el ideario libertario. Ha transcurrido solo una octava parte del mandato, y el Gobierno tiene tiempo aún para iniciar una transformación de la enseñanza y aprendizaje en Argentina.