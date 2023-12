Caputo dijo que el blanqueo y los cambios en Bienes Personales se entendieron «incorrectamente»

El ministro de Economía, Luis Caputo, se refirió en sus redes sociales a algunas de las modificaciones incluidas en el proyecto de ley «ómnibus» que ayer miércoles el Gobierno envió al Congreso y aseguró que fueron interpretadas «incorrectamente» por los medios.

Puntualmente, el titular del Palacio de Hacienda mencionó los cambios en el impuesto de Bienes Personales y el blanqueo de capitales, medidas promovidas por el paquete girado por el Ejecutivo.

«Los diarios han levantado incorrectamente el tema del blanqueo y bienes personales. Ya lo vamos a aclarar para evitar mal entendidos«, dijo el ministro, en su cuenta de la red social X, exTwitter.

Hola Sherman. Los diarios han levantado incorrectamente el tema del blanqueo y bienes personales. Ya lo vamos a aclarar para evitar mal entendidos. Slds https://t.co/F7tPvT1k5T — totocaputo (@LuisCaputoAR) December 28, 2023

Su comentario fue en respuesta a un posteo del economista Germán Fermo, quien en su cuenta cuestionó que el Gobierno intente «seducir a argentinos a que hagan otro blanqueo y no eliminan bienes personales, ni renta financiera. No le encuentro el sentido y ambos impuestos no recaudan nada».

Caputo no añadió ningún otro concepto y en consecuencia no se conocen cuáles son las incorrectas interpretaciones de la prensa a las que hizo mención.

El blanqueo propuesto por Economía permitirá regularizar hasta hasta US$100.000 en efectivo, inmuebles o criptomonedas sin pagar impuestos. En caso de superar ese tope, se aplicaran una serie de alícuotas, determinadas por el periodo elegido por el contribuyendo para suscribir a la norma.

Fuente: Noticias Argentinas

Qué modificaciones y proyectos presentó Milei

El presidente Javier Milei presentó una serie de medidas, entre decretos y proyecto de ley, con los aspectos que marcan su Gobierno. Todas apuntan a desregular, privatizar empresas, eliminar controles, concentrar funciones en el Ejecutivo, flexibilizar los derechos laborales y limitar la posibilidad de protesta.

El primero en salir fue el ministro de Economía, Luis Caputo, con un video grabado en el que anunció la devaluación, llevando el dólar oficial a $800. También se refirió, entre los aspectos más importantes, al freno de la obra pública y de los envíos de fondos a las provincias, la reducción de los subsidios al transporte y la energía, y la no renovación de los contratos estatales del último año.

Luego llegó el mega DNU con desregulación de la economía, la transformación de todas las empresas del Estado en sociedades anónimas, la derogación de la ley de alquileres, la eliminación de las restricciones de precios a las prepagas y más medidas sobre los derechos de los trabajadores como parte de la reforma laboral, por ejemplo, la ampliación del periodo de prueba (permite el despido sin indemnización) de tres a ocho meses.

El siguiente paso del presidente fue un nuevo decreto, con el llamado al Congreso a sesiones extraordinarias desde el 26 de diciembre hasta el 31 de enero. En el temario no incluyó el mega DNU, pero sí el cobro del impuesto a las Ganancias, además de acuerdos de eliminación de la doble imposición, que habilita a empresas con sedes en otros países a no pagar tributos en Argentina.

El accionar más reciente del Gobierno fue el envío de un proyecto de ley ómnibus al Congreso, con 664 artículos. Este habilita a Milei a concentrar en el Ejecutivo facultades legislativas a través de la declaración de la emergencia pública hasta el 31 de diciembre de 2025. Entre otros aspectos centrales, suspende la suba de jubilaciones a través de la ley de movilidad y los nuevos incrementos serán decisión del Ejecutivo. También privatiza todas las empresas públicas y establece un régimen de blanqueo de capitales.

Tanto la presentación del DNU como del proyecto de ley ómnibus despertó un amplio rechazo social, con cacerolazos espontáneos y protestas de organizaciones sindicales y sociales.