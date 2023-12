DNU, Ley Ómnibus y extraordinarias: los anuncios que hizo el Gobierno de Milei hasta el momento

Las medidas del ministro de economía, algunos puntos del Decreto de Necesidad y Urgencia, el DNU para llamar a extraordinarias, un detalle del temario a tratar en el Congreso y todo sobre la Ley Omnibus son los puntos que vas a encontrar a continuación en esta nota:

Paquete de medidas de urgencia económica, de Luis Caputo

1- Precio del dólar oficial, aumento del impuesto PAÍS y a las retenciones: Eso significa un sinceramiento del tipo de cambio oficial, una fuerte devaluación del dólar oficial.

2- Contratos laborales del Estado: No se renovarán los contratos laborales del Estado que tengan menos de 1 año de vigencia. Caputo dijo que es «una practica habitual en política incorporar familiares, amigos, antes de la finalización de un término de mandato».

3- Suspensión de la pauta: Se decreta la suspensión de la pauta del Gobierno Nacional por un (1) año.

4- Se reformulan los ministerios y secretarías: Los Ministerios se reducirán de 18 a 9 y las Secretarías de 106 a 54. Según Caputo, esto va a redundar en una reducción de más del 50% de los cargos jerárquicos de la política y del 34% de los cargos políticos totales del Estado Nacional.

5- Transferencias a las Provincias: Se reducirá al mínimo las transferencias discrecionales del Estado Nacional a las provincias.

6- Obra Pública: El Estado Nacional no va a licitar más obra pública nueva, y va a cancelar las licitaciones aprobadas cuyo desarrollo aún no haya comenzado.

7- Subsidios en Energía y Transporte: Se reducirán los subsidios a la Energía y al Transporte.

8- Planes Potenciar Trabajo, AUH y Tarjeta Alimentar: se mantendrán «los planes Potenciar Trabajo de acuerdo a lo establecido en el Presupuesto del 2023» y que reforzarán «las políticas sociales que son recibidas directamente por quienes la necesitan, sin intermediarios, se duplicará la Asignación Universal por Hijo y se aumentará la Tarjeta Alimentaria al 50%.

9- Derechos de exportación: «finalizada la emergencia», avanzarán «en la eliminación de todos los derechos de exportación.

10- Reemplazo de las SIRA: reemplazarán «el sistema SIRA de importaciones por un sistema estadístico y de información que no requerirá de la aprobación de licencias.

Los puntos del mega DNU

1-Los principales puntos del decreto de necesidad y urgencia son:

2-Desregulación de la economía

3-Amplia reforma laboral

4-Reversión de la última reforma del impuesto a las Ganancias de forma “temporal”

5-Derogación de la ley de alquileres, eliminación del control y regulación de precios

6-Liberar las importaciones, eliminar los cupos de exportaciones en diversas actividades

7-Derogación de la Ley de Abastecimiento

8-Derogación de la Ley de Góndolas

9-Derogación de la Ley de Promoción Industrial

10-Derogación de la Ley de Promoción Comercial

11-Derogación de la normativa que impide la privatización de las empresas públicas.

12-Derogación del régimen de sociedades del Estado.

13-Transformación de todas las empresas del Estado en sociedades anónimas para su posterior privatización.

14-Modernización del régimen laboral para facilitar el proceso de generación de empleo genuino.

15-Reforma del Código Aduanero para facilitar el comercio internacional.

16-Derogación de la Ley de Tierras para promover las inversiones.

17-Modificación de la Ley de Manejo del Fuego.

18-Derogación de las obligaciones que los ingenios azucareros tienen en materia de producción azucarera

19-Liberación del régimen jurídico aplicable al sector vitivinícola

20-Derogación del sistema nacional del comercio minero y del Banco de Información Minera.

21-Autorización para la cesión del paquete accionario total o parcial de Aerolíneas Argentinas.

22-Implementación de la política de cielos abiertos.

23-Modificación del Código Civil y Comercial para reforzar el principio de libertad contractual entre las partes.

24-Modificación del Código Civil y Comercial para garantizar que las obligaciones contraídas en moneda extranjera deban ser canceladas en la moneda pactada.

25-Modificación al marco regulatorio de la medicina prepaga y las obras sociales.

26-Eliminación de las restricciones de precios a la industria prepaga.

27-Incorporación de las empresas de medicina prepaga al régimen de obras sociales.

28-Establecimiento de la receta electrónica para agilizar el servicio y minimizar costos.

29-Modificaciones al régimen de empresas farmacéuticas para fomentar la competencia y reducir costos.

30-Modificación de la Ley de Sociedades para que los clubes de fútbol puedan convertirse en sociedades anónimas si así lo quisieran.

31-Desregulación de los servicios de internet satelital.

32-Desregulación del sector turístico eliminando el monopolio de las agencias de turismo.

33- Incorporación de herramientas digitales para trámites de los registros automotores.

DNU para llamar a extraordinarias y temario a tratar en el Congreso

El mandatario firmó el decreto que llama a sesionar e incluyó entre los temas la reforma del Estado y la vuelta del Impuesto a las Ganancias para trabajadores. Rige desde el 26 de diciembre hasta el 31 de enero.

1 – Proyecto de Ley de reforma de las funciones del Estado.

2 – Proyecto de Ley modificatorio de su similar N° 19.945 respecto de establecer la Boleta Única de Papel (Exp. Senado 4-CD- 22).

3 – Proyecto de «Ley de Impuestos a Ingresos Personales».

4 – Proyecto de Ley por el cual se solicita autorización para que el señor Presidente de la Nación pueda ausentarse del país durante el año 2024, cuando razones de gobierno lo requieran.

5 – Proyecto de Ley por el cual se aprueba el Convenio entre la República Argentina y Japón

6 – Proyecto de Ley por el cual se aprueba el Convenio entre la República Argentina y el Gran Ducado de Luxemburgo

7 – Proyecto de Ley por el cual se aprueba el Acuerdo entre la República Argentina y la República Popular China

8 – Proyecto de Ley por el cual se aprueba el Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre la República Argentina y los Emiratos Árabes Unidos,

9 – Proyecto de Ley por el cual se aprueba el Acuerdo entre la República Argentina y la República de Turquía.

10 – Consideración de Tratados, Convenios y Acuerdos Internacionales.

11 – Consideración de Acuerdos para designaciones y promociones, y su retiro.

Ley Ómnibus

1-Prevé la derogación de las PASO, la implementación de la boleta única de papel

2-Habrá un blanqueo de capitales

3-Se incluye una nueva y amplia moratoria de deudas tributarias, con el nombre de «Régimen de regularización de Obligaciones Tributarias, Aduaneras y de la Seguridad Social».

4-Introduce cambios en el financiamiento de los partidos políticos.

5-También incluye el traspaso de la Justicia Nacional a la Ciudad.

6-Además declara la emergencia pública hasta el 31 de diciembre de 2025 y le delega al Ejecutivo facultades legislativas dispuestas en el artículo 76 de la Constitución Nacional.

7-Habilita al Ejecutivo a privatizar las empresas estatales.

8-Modifica la Oficina Anticorrupción.

9-Incorpora además en el Código Penal nuevos controles a las manifestaciones callejeras y agrava las penas por los cortes de calle; en especial para los organizadores.

10-Propone arancelar las universidades públicas a los extranjeros sin residencia permanente.

11-Cambios en el Código Civil y Comercial. Se implementa lo que se conoce como «divorcio exprés».

12-Legalizar la reventa de entradas en eventos deportivos.

13-Fijar en 15% las retenciones para todas las exportaciones, al tiempo que exceptúa a un grupo de economías regionales, y le impone una alícuota diferenciada de 8% al sector vitivinícola y al aceite esencial de limón.

14-Permite la circulación de vehículos autónomos en todo el territorio nacional con un software que sea autorizado por el Poder Ejecutivo y establece la modalidad de peajes inteligentes en las rutas que no obstaculicen el tránsito vehicular.

15-Delega facultades que son propias del Congreso al Poder Ejecutivo por un plazo de dos años, prorrogable al declarar la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre de 2025.

16-Suspensión de la ley de movilidad jubilatoria aprobada durante 2020, facultando al Poder Ejecutivo a establecer una fórmula automática de ajuste de las prestaciones «teniendo en cuenta los criterios de equidad y sustentabilidad económica».

17-Permitirá ingresar productos importados para uso personal sin pagar impuestos.

18-Impulsa los juicios por jurados en materia penal y establece que los magistrados deberán usar toga negra y martillo para la conducción de los debates, al igual que sucede en países como Estados Unidos.

19-Modifica la Ley 27.611 de Mil Días, aprobada en diciembre de 2020, junto con la 26.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).