Caputo promete un “boom” de inversiones tras su paso por Nueva York: “Lo que se viene es fenomenal”

El ministro de Economía, Luis Caputo, fue contundente sobre el futuro del país en el corto plazo luego de la realización de la Argentina Week en Nueva York: “Lo que se viene en inversiones es fenomenal”, dijo este jueves en el 21° Simposio de Mercado de Capitales y Finanzas Corporativas.

Durante su exposición, el funcionario sostuvo que los efectos del interés internacional comenzarán a verse pronto. “Los frutos se van a empezar a ver en el corto plazo, esto es un boom que no se imagina nadie”, afirmó.

Caputo se muestra optimista luego del Argentina Week

Caputo también adelantó que el Gobierno trabaja en alternativas de financiamiento más convenientes. “Tenemos opciones más baratas para conseguir financiamiento. El mercado no las sabe, pero se va a enterar en los próximos dos o tres meses”, deslizó.

En relación con la inflación, que se ubica en torno al 2,5% mensual, el ministro la vinculó con la caída en la demanda de dinero registrada el año pasado. Según explicó, estuvo influida por la incertidumbre electoral y el temor a un cambio de rumbo económico.

A pesar de eso, el titular del Palacio de Hacienda se mostró confiado en la evolución de los precios. “Más temprano que tarde la inflación va a converger a lo que queremos, pero el timing es difícil de predecir”, señaló.

El ministro de Economía Luis Caputo. (Foto archivo)

Sobre la deuda, Caputo indicó que el secretario de Finanzas, Federico Furiase, trabaja en conseguir fondos al menor costo posible.

Aseguró además que ya cuentan con fuentes identificadas para afrontar vencimientos por unos 9.000 millones de dólares en los próximos meses, aunque dejó abierta la posibilidad de volver a los mercados si mejora el riesgo país.

En ese aspecto, consideró que el nivel actual por encima de los 600 puntos no refleja los fundamentos de la economía. Atribuyó esa desconfianza a la historia de defaults del país y remarcó que, en el largo plazo, “siempre prevalecen los fundamentales”.

Por último, Caputo rechazó que el Gobierno esté impulsando sectores específicos. “Nosotros favorecemos a todos”, afirmó, al sostener que el objetivo es generar condiciones macroeconómicas estables para que sea el sector privado el que defina dónde invertir.