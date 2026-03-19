El riesgo país supera los 630 puntos este jueves: se hunden los bonos en dólares y las acciones operan mixtas
Incertidumbre en el mercado por el contexto adverso en medio de la escalada de la guerra en Medio Oriente.
Es un jueves marcado por la incertidumbre en los mercados financieros por la guerra en Medio Oriente. Mientras los bonos en dólares aún se mantienen bajo presión y el riesgo país sube, las acciones en Wall Street reparten pérdidas y ganancias.
Si bien el Banco Central persiste en su senda compradora para acumular reservas, aún hay dudas sobre la capacidad de compresión de spreads y cuál será el próximo driver, según precisó Ámbito Financiero.
En este clima, el indicador del JP Morgan sube hasta 3,60% -según la última actualización de Rava Bursátil a las 14:12- y el riesgo país se encuentra en los 632 puntos básicos.
Qué pasa en los mercados este jueves
A contramano en la renta variable, el S&P Merval sube hasta 1,50% esta tarde y se encuentra en los 2.735.137,89 puntos (según Rava a las 14:12).
Por su parte, las pantallas de Wall Street marcan tendencias distintas, pero mayoritariamente luces verdes a las 14:12.
Entre las que más suben son YPF (+5,24), Edenor (+4,34%) y BBVA (+3%). Las mayores pérdidas se registraron en Corporación América (-2,97%), Mercadolibre (-1,97%) y Loma Negra (-1,46%).
Contexto: qué pasa en los mercados este jueves
Además de las cuestiones locales, la guerra en Medio Oriente presiona tanto el riesgo país como la inflación a nivel mundial.
Luego de los ataques cruzados entre Israel e Irán contra infraestructuras energéticas, el precio del petróleo Brent supera los US$119 por barril esta jornada, lo que genera aún más incertidumbre en la plaza financiera.
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