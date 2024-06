¿Hay devaluación?: Luis Caputo salió a enfrentar los rumores, en medio de la suba del dólar blue a $1.300

El ministro de Economía, Luis Caputo, se vio hoy obligado a aclarar que el Gobierno de Javier Milei no realizará una devaluación por el momento. Las declaraciones surgen en medio de una fuerte escalada del dólar blue este martes, que alcanzó el récord de los $1.300 en la City porteña. El funcionario aseguró que se trata de “infundados rumores” los que están circulando.

Caputo eligió las redes sociales para tratar de llevar calma a un mercado que elevó la cotización de los dólares blue y financieros.

“Ante los infundados rumores, aclaramos con Santiago Bausili, que en caso de que se apruebe la ley Bases, la baja del impuesto país no viene asociada a ninguna devaluación”, dijo el jefe del Palacio de Hacienda.

Y también aseguró que “tampoco se tocará el 80/20”, el mix con el que se permite liquidar a los exportadores, “ni el crawling de 2 por ciento mensual”, el nivel de depreciación del peso en el mercado oficial.

Ante los infundados rumores, aclaramos con Santiago Bausili, que en caso que se apruebe la ley Bases, la baja del impuesto país NO viene asociada a ninguna devaluación.

Tampoco se tocará el 80/20 actual ni el crawling de 2 pct. @Kicker0024 — totocaputo (@LuisCaputoAR) June 11, 2024

Más temprano, Caputo les había dicho a los empresarios que “no hay condiciones macro para que haya susto”.

Caputo culpó a la política por la suba del dólar y el riesgo país

El titular del Palacio de Hacienda culpó esta mediodía a la oposición por la suba del dólar y negó que haya una crisis.

Se mostró confiado además en la aprobación de un desembolso de US$ 800 millones por parte del Directorio del Fondo Monetario este jueves, a la vez que prometió un nuevo programa con el organismo, en medio de tensiones cambiarias y la incertidumbre sobre la Ley Bases que será tratada este miércoles en el Senado.

«Lo que pasó en el mercado es que la política va a tratar de meter la cola, pero no se enganchen con eso. La macroeconomía está ordenada«, dijo.

Y reclamó: «No se coman el cuento, tenemos superávit fiscal, comercial, de cuenta corriente, la situación está muchísima más sólida, es una oportunidad histórica, no hay sobrante de pesos para hacer daño», durante un evento organizado por la Fundación Libertad y Progreso y el instituto Cato.

Consultado sobre las tensiones cambiarias, Caputo se mostró optimista. «No me asusta, no va a haber crisis«, sostuvo.

«En su totalidad, es atribuible a la política, es una lástima porque mayo fue un mes espectacular, antes de este ataque político, el riesgo país era de 1.200 puntos y el dólar estaba en $ 1.100, fue récord superávit fiscal y la inflación bajó a la mitad respecto de abril«, explicó, y afirmó que la mejora de las condiciones financieras «se demoró, nada más».

Con información de Noticias Argentinas