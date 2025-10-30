Moda barata y con estilo: una tienda de Chile llega al país con precios bajos en remeras, jeans y más

Una reconocida marca de indumentaria chilena llegó a la Argentina y está causando furor con su propuesta que apunta a transformar el mercado de la ropa económica. La tienda ofrece ropa accesible con precios que parten desde los $6.000 y ofrece una amplia gama de jeans, remeras, pantalones, etc.

La marca es reconocida en Chile por combinar precios baratos y diseño de estilo urbano. Con el objetivo de captar al público, amplió su territorio y apuntó a los argentinos.

La cadena se llama Tricot y luego de que confirmó su llegada a Argentina, causó furor al sumar una compra masiva mediante plataformas internacionales como Shein, Temu, Aliaba o incluso, Aliexpress.

Llegó a la Argentina una tienda chile con precios baratos

La empresa dio su salto internacional al inaugurar su plataforma online en el país. Si bien no cuenta con locales físicos en Argentina, sus precios se publican en pesos y contemplan beneficios gratuitos a partir de ciertos montos.

Su ingreso amplió la oferta para los consumidores de indumentaria, sobre todo para quienes buscan opciones más económicas para uso personal o sus emprendimientos. En la plataforma promocionan prendas modernas que abarcan desde jeans y remeras hasta pantalones y camisas. También incluye artículos como zapatillas, accesorios y ropas deportivas.

En cuanto al envío de la compra, la tienda aclara en la web que el servicio es gratuito para quienes compren por montos superiores a los $50.000 y resaltan que este «no incluye los costos de importación». Para calcular el envío, es necesario registrarse en la plataforma y el usuario deberá ingresar la dirección de entrega para conocer cuál será el costo en caso de no llegar al monto mínimo.

Los precios en remeras, jeans y otros artículos que causan furor entre los argentinos

La página principal de la tienda chilena informó que se habilitaron envíos a todas las provincias de Argentina, excepto a Tierra del Fuego. También resalta que pueden tardar de 2 a 10 días hábiles en mandar la compra.

En cuanto a los precios, la plataforma ofrece los siguientes:

Remeras: los montos varían según el modelo y pueden partir desde los $5.990 o $7.990

Camisas, también varía según el modelo: $13.990

Pantalones: desde los $13.990 o $14.990

Vestidos: desde $7.990 a $37.990 o más, dependiendo el modelo

Ropa deportiva: ofrece conjuntos o partes individuales como top o short. Los precios parten desde $7.990