Adios a Carrefour: tras la salida de Cencosud, cuándo habría definiciones y quiénes siguen en carrera

El proceso de venta se alarga y la definición dependerá de las ofertas finales.

La decisión de Cencosud de retirarse de la compulsa por los activos de Carrefour Argentina sacudió el tablero del negocio supermercadista. La compañía chilena —que controla Jumbo, Disco, Makro y Basualdo— informó que no seguirá en el proceso de venta encabezado por el Deutsche Bank, una definición que reconfigura la competencia y también los tiempos del traspaso.

De acuerdo con fuentes del sector, la venta de los 700 puntos de venta de Carrefour recién se definiría durante el primer trimestre de 2026, una fecha que se corrió tras la baja de uno de los principales interesados, informó el portal iProfesional.

Fuentes cercanas a las negociaciones estiman que el cierre definitivo de la venta podría concretarse recién entre marzo y abril de 2026, tras una nueva ronda de presentaciones de ofertas y análisis regulatorios.

Un cambio de estrategia que redefine el mapa

En un breve comunicado, Cencosud explicó que «ha decidido no continuar en el proceso actualmente en curso» y destacó que priorizará «el potencial de inversiones en la Argentina» dentro de su estructura actual. La compañía argumentó que busca actuar con «disciplina en la asignación de capital», aunque en el mercado se señala que su salida responde a posibles objeciones de Defensa de la Competencia, ya que una eventual compra la hubiera colocado en una posición dominante.

Los que siguen en carrera

Con Cencosud fuera de la puja, Coto, Changomás (De Narváez) y Klaff Realty, el grupo estadounidense propietario de Tienda Inglesa en Uruguay, siguen como los tres grandes interesados.

Coto mantiene activo un equipo encabezado por Germán Coto y asesorado por la exdirectiva Isela Costantini. La estrategia apunta a aprovechar la red de Carrefour Express para reforzar la presencia de la marca en las ciudades del interior del país.



Francisco De Narváez, dueño de Changomás, presentó inicialmente una oferta cercana a los u$s2.000 millones, aunque luego la redujo ante el deterioro del consumo.



Klaff Realty, con más de 100 sucursales y 4.000 empleados en Uruguay, busca ingresar en el mercado argentino como parte de un plan regional de expansión.

La salida del grupo chileno abre también la posibilidad de que Deutsche Bank habilite el ingreso de otro competidor. En ese escenario, vuelve a ganar relevancia el nombre de Intercorp, el conglomerado peruano con operaciones en retail, finanzas y farmacias, que ya posee activos en la Argentina a través de Makro.