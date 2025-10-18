Efecto Carrefour: una reconocida cadena cerró supermercados en Argentina y crecen los rumores de su salida del país

El sector de supermercados en Argentina enfrenta un panorama complejo: ya no es solo Carrefour quien anticipó su salida inminente del país, sino que en un claro efecto dominó se terminó sumando otra reconocida cadena que tiene funciones en todo el país. Se trata de una de las principales marcas propiedad del grupo Cencosud que inició el cierre de al menos cuatro sucursales.

Es una de las cadenas de supermercados más importantes de la Argentina y según confirmaron fuentes del sector a Infobae, en la última semana cerró al menos cuatro sucursales.

Los locales afectados pertenecen a Vea, la marca que está bajo el control de Cencosud, conglomerado que también opera otros formatos como Jumbo, Easy y Disco. De acuerdo a la información aportada, las bajas ocurrieron en Catamarca, San Juan y dos distritos de la provincia de Buenos Aires.

Una reconocida cerró varios supermercados en Argentina: los posibles motivos

Distinto a lo que ocurrió con Carrefour, la empresa no brindó declaraciones y tampoco explicó los motivos de la decisión por lo que aumentaron las dudas sobre el futuro de la cadena en el país.

Si bien no hubo aviso oficial, se cree que la empresa encara una reestructuración orientada a más eficiencia operativa en respuesta al descenso en los niveles de consumo registrados durante el año.

Otro de los rumores que cobró fuerza sostiene que, como Cencosud participa en el proceso de competencia para adquirir la operación de Carrefour —que desde hace meses busca un comprador—, el grupo habría decidido optimizar sus recursos y desprenderse de algunos locales, especialmente aquellos de baja rentabilidad.