Carrefour en la etapa final de su salida de Argentina: su venta se podría definir antes de fin de año

Carrefour acelera la venta de sus supermercados en Argentina. El proceso de reorganización que inició la cadena este año está entrando en su etapa final y anticipan que podría definirse un comprador antes de fin de año. Pese al baja de Cencosud, en la negociación hay varios empresarios que destacan en la lista de potenciales compradores.

En las últimas horas trascendió que la cadena de supermercados francesa ya «está administrando la venta» de todas sus operaciones que se distribuyen a lo largo y ancho de la Argentina. Por este motivo se cree que podría conocerse un comprador antes de fin de año y no durante los primeros meses del año 2026, como estaba previsto.

La negociación revelaron que el proceso de venta ya es gestionado por «un banco» de inversión que se encarga de definir los detalles de la operación. Además fuentes de la industria confirmaron que la competencia es reñida ya que «hay entre cuatro y cinco oferentes» que están «pujando por la oferta».

Estas mismas fuentes fueron las que señalaron que se espera que el proceso «se defina a fin de año» por lo cual hay grandes expectativas en el mercado nacional.

Los que siguen en carrera tras la salida de Cencosud

Con Cencosud fuera de la puja, Coto, Changomás (De Narváez) y Klaff Realty, el grupo estadounidense propietario de Tienda Inglesa en Uruguay, siguen como los tres grandes interesados.

Coto mantiene activo un equipo encabezado por Germán Coto y asesorado por la exdirectiva Isela Costantini. La estrategia apunta a aprovechar la red de Carrefour Express para reforzar la presencia de la marca en las ciudades del interior del país.

Francisco De Narváez, dueño de Changomás, presentó inicialmente una oferta cercana a los u$s2.000 millones, aunque luego la redujo ante el deterioro del consumo.

Klaff Realty, con más de 100 sucursales y 4.000 empleados en Uruguay, busca ingresar en el mercado argentino como parte de un plan regional de expansión.

La salida del grupo chileno abre también la posibilidad de que Deutsche Bank habilite el ingreso de otro competidor. En ese escenario, vuelve a ganar relevancia el nombre de Intercorp, el conglomerado peruano con operaciones en retail, finanzas y farmacias, que ya posee activos en la Argentina a través de Makro.