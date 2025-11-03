Adiós a Carrefour en Argentina: quién es el empresario favorito en la compra de la cadena de supermercados francesa

La venta de los activos de Carrefour en Argentina podría definirse este noviembre, tras la reciente retirada de Cencosud de la puja. El proceso se aceleró y ahora son dos grupos locales, liderados por Francisco De Narváez, y un fondo extranjero, los principales interesados en adquirir la operación local de la cadena francesa.

Carrefour, en el marco de una estrategia global para desprenderse de filiales no estratégicas, busca financiar inversiones en mercados clave como Francia, España y Brasil. Argentina ha dejado de ser un país atractivo para las multinacionales del retail, afectado por la caída del consumo y un contexto político que, aunque ahora más estable, influyó en la decisión.

La operación, que ha sido seguida de cerca por fuentes del sector, implica la venta de las 700 sucursales de Carrefour Argentina, incluyendo 80 hipermercados, 80 markets, 35 mayoristas y 450 locales Express.

Actualmente, los principales competidores son Francisco De Narváez (dueño de GDN Group), Coto y el fondo Klaff Realty. Sin embargo, en las últimas horas surgieron menciones a otros dos posibles interesados: un empresario argentino en sociedad con un holding extranjero y un grupo de origen peruano.

De Narváez, el principal candidato para concretar la compra de Carrefour en Argentina

Francisco De Narváez, propietario de GDN Group, se mantiene como el principal favorito en la contienda. Su experiencia en este tipo de transacciones es un factor clave, ya que en 2020 concretó la compra de los activos locales de Walmart, en un proceso que guarda similitudes con la actual negociación.

Además, De Narváez cuenta con un apoyo fundamental: el gremio de Comercio, liderado por Armando Cavalieri. Este respaldo es decisivo para asegurar una transición sin conflictos en lo que respecta a la estabilidad laboral de los 18.000 trabajadores de Carrefour Argentina, una de las dotaciones de personal más grandes del país en el sector privado.

De concretarse la compra, el grupo de De Narváez, que actualmente emplea a 10.000 personas en su cadena Changomás (ex Walmart), sumaría los 18.000 empleados de Carrefour. Esto resultaría en una plantilla de 28.000 trabajadores, convirtiendo a GDN Group en la empresa con mayor cantidad de personal del país, superando incluso a gigantes como Telecom y Cablevisión Holding, que hoy lideran el ranking con aproximadamente 19.000 empleados.

A pesar de la magnitud de la operación, analistas consideran que no generaría una posición dominante en el mercado que obligue a la intervención de organismos estatales.

Actualmente, Carrefour controla un 20% del market share y Changomás un 8,7%. La suma de ambos porcentajes, cercana al 28,7%, junto con el hecho de que ambas cadenas no superponen activos de manera significativa en los grandes centros de consumo, evitaría preocupaciones sobre monopolio.

GDN Group opera actualmente 92 tiendas de sus diferentes formatos, con presencia en 21 provincias y la Capital Federal. Tras la adquisición de Walmart, la empresa invirtió más de 120 millones de dólares en un proceso de reconversión que finalizó en 2022, consolidando su posición en el sector supermercadista argentino.