Venta de Carrefour: GND se une a un líder del real state para quedarse con la cadena francesa de supermercados

A pocas semanas de definirse el futuro de Carrefour Argentina, el empresario Francisco De Narváez, propietario del Grupo GDN y la cadena Changomás, oficializó una sociedad estratégica para avanzar en la compra de la filial local del conglomerado francés. El nuevo socio es IRSA, el grupo desarrollador inmobiliario más grande de la Argentina, liderado por Eduardo Elsztain, que se une al fondo de inversión L Catterton, ya vinculado a De Narváez en otros negocios.

La operación en curso implica la posible incorporación de los 700 activos de Carrefour Argentina, que incluyen 80 hipermercados, 80 markets, 35 mayoristas y 450 locales Express. Además, la compra abarcaría su entidad financiera propia, el Banco de Servicios Financieros, una red de 17.000 empleados y operaciones en 110 municipios del país, consolidando una posición de mercado del 21,1%.

De concretarse la adquisición por parte del Grupo GDN, el nuevo conglomerado sumaría las actuales operaciones de Changomás a las de Carrefour, conformando un gigante minorista con un aproximado del 29% del share de mercado. Esta nueva estructura daría empleo a cerca de 39.000 personas y controlaría alrededor de 800 sucursales en todo el territorio argentino.

Venta de Carrefour en Argentina: GDN está «muy metido» en el proceso para comprar el supermercado

Actualmente, el liderazgo del mercado supermercadista en Argentina lo ostenta Coto con el 22,3% de participación, seguido por Carrefour Argentina con el 21%. En tercer lugar, se encuentra Cencosud, con un 17%, mientras que La Anónima posee el 12,5%, Día un 9%, y Changomás el 8,7%. La fusión propuesta por De Narváez cambiaría drásticamente este panorama.

Según fuentes cercanas a la operación, De Narváez se encuentra «muy metido» en el proceso y la sociedad con IRSA resulta clave para fortalecer su oferta económica y estratégica. L Catterton, que ya tiene negocios previos con el empresario, también forma parte de este consorcio que busca quedarse con Carrefour Argentina.

La alianza con IRSA aporta a la propuesta de De Narváez un respaldo significativo en el sector inmobiliario. La posible adquisición de Carrefour Argentina no solo se enfocaría en el negocio del consumo masivo, sino que también permitiría contar con una vasta cantidad de terrenos y grandes superficies que poseen un valor constructivo y potencial para el desarrollo de complejos inmobiliarios.

Fuentes del sector inmobiliario indicaron a iProfesional que Elsztain se comprometió a acompañar al exdiputado nacional para analizar futuros negocios ligados al mercado de desarrollo inmobiliario, especialmente considerando la tendencia decreciente de los formatos de grandes hipermercados (superiores a 18.000 m2). Las cadenas modernas optan por formatos más pequeños y compactos que mantienen la oferta de productos.

Esta estrategia ha sido observada en el país con Walmart y luego Changomás, que han reducido sus grandes superficies, cediendo parte de sus terrenos a gimnasios, clínicas médicas, tiendas departamentales y otros servicios complementarios. Como antecedente, en agosto del año pasado, IRSA adquirió un terreno contiguo al shopping Alto Avellaneda, donde ya operan ChangoMás, Norauto y Easy, por $12,2 millones. La sociedad también se fortalece por la presencia de supermercados en varios shoppings y galerías comerciales propiedad de IRSA.

De Narváez ya demostró su capacidad para concretar operaciones de envergadura cuando adquirió los activos locales de Walmart hace cinco años, superando a otros interesados. La celeridad y el orden con el que se concretó esa operación, sin grietas legales y dentro de los plazos exigidos por la casa matriz de Walmart, avalan su experiencia.