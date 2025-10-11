«Casco Viejo»: el corazón que late al ritmo del comercio centenariense

*Por Juan Pablo Iozzia

En el ejido histórico de Centenario, donde la ciudad conserva su identidad más pura y su espíritu comunitario, también florece una nueva manera de vivir el comercio. Allí, entre calles llenas de historia y proyectos que miran al futuro, «Casco Viejo Ramos Generales» se convirtió en un punto de encuentro, paseo y crecimiento económico que refleja el presente y las aspiraciones de una comunidad en constante movimiento.

“Centenario vive un momento de diversificación económica, acompañando el crecimiento hidrocarburífero y el consecuente movimiento de familias jóvenes que se instalan por empleo en energía y servicios”, resume Josefina Salvadó, su responsable. Desde su mirada, la ciudad transita una etapa de transformación que también se refleja en su consumo cotidiano: comercios que se profesionalizan, vecinos que valoran los espacios de cercanía y una comunidad que elige comprar y encontrarse en su propia ciudad.

El auge del sector gastronómico, los servicios de salud y estética, y el rubro de hogar y construcción marcan tendencia. “Se advierte un crecimiento fuerte en gastronomía, servicios de salud y estética, hogar y construcción, rubros que han demostrado un gran crecimiento en Casco Viejo”, sostiene Salvadó. Ese dinamismo impulsa al centro comercial a consolidarse como un espacio integral que combina comercio y bienestar, con identidad local.

Sin embargo, no todo es simple. “La inflación y el costo operativo siguen siendo un reto, junto con la rotación de personal y la necesidad de capacitación constante”, admite. En un contexto cambiante, la adaptación al consumo digital se vuelve clave. Los emprendedores locales buscan combinar la venta física con una fuerte presencia online, y allí «Casco Viejo» aparece como una plataforma de impulso y visibilidad para marcas y proyectos que nacen en Centenario.

“’Casco Viejo’ busca posicionarse como símbolo de crecimiento del empresariado local”, afirma Josefina, convencida de que el desarrollo de la ciudad se construye desde el trabajo colectivo. En ese espíritu, el casco histórico no solo guarda la memoria de Centenario, sino también el pulso de su futuro: una ciudad que crece, se adapta y mantiene vivo su corazón comercial.

