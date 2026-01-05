Cautela en el mercado este lunes: sube el riesgo país y el Merval retrocede a la espera del pago de deuda

Tras un comienzo de año expectante, la plaza financiera muestra signos de cautela este lunes 5 de enero. Los inversores adoptan una postura de «esperar y ver» (wait and see) de cara al vencimiento clave del próximo 9 de enero, lo que se traduce en una toma de ganancias en la bolsa porteña y un leve repunte en la tasa de riesgo país.

El índice S&P Merval opera en terreno negativo con una baja del 0,90%, y se buscó en 3.097.334 puntos, según los datos de Rava Bursátil.

Por su parte, el Riesgo País interrumpió su racha bajista de la semana pasada. El indicador medido por el JP Morgan registra una suba del 1,80% y se acomoda en los 563 puntos básicos, alejándose levemente del piso de 553 que había tocado el viernes.

Cómo operaron los ADRs este lunes 5 de enero

En Wall Street, la pantalla muestra una clara rotación de carteras. Las empresas tecnológicas y los bancos operan con fuertes subas, mientras que el sector energético y de real estate sufre correcciones. Mercado Libre es la estrella del día con un salto superior al 7%.

Las 5 que más suben:

Mercado Libre: +7,57%

Globant: +6,07%

Grupo Financiero Galicia: +2,61%

Banco Supervielle: +2,00%

Tenaris: +1,89%

Las 5 que más bajan:

Irsa: -2,95%

YPF: -2,80%

Cresud: -1,53%

Pampa Energía: -1,17%

TGS: -0,99%

Semana clave: deuda y contexto global

El humor del mercado está condicionado por la «prueba de fuego» de este viernes 9, cuando el Gobierno debe afrontar un pago de US$4.200 millones a bonistas privados. La incertidumbre no pasa por la voluntad de pago —que está descontada—, sino por la ingeniería financiera que aplicará el ministro Luis Caputo: si utilizará reservas propias o si logrará activar un préstamo (REPO) para cubrir el bache sin debilitar al Banco Central.

A este escenario se suma el ruido geopolítico por la crisis en Venezuela. Si bien por ahora no golpea directamente a los activos locales, la tensión en la región y la «doctrina Trump» de intervención directa generan un clima de expectativa que invita a la prudencia entre los grandes fondos de inversión.