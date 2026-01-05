Cotización del dólar oficial y blue al 5 de enero 2026: todo lo que necesitas saber

En el arranque de este lunes 5 de enero 2026, la atención de los ahorristas se centra en la cotización del dólar oficial, que abre la jornada a $1.445 para la compra y $1.495 para la venta en las pizarras del Banco Nación.

Tras el cierre del primer balance financiero del año, la divisa se mantiene como el indicador clave para seguir de cerca el ritmo de las bandas de flotación, cuya brecha con el mercado informal define el clima económico de la semana. Consultá acá cómo impacta este valor en los consumos con tarjeta y qué esperar para las próximas horas en el mercado mayorista.

Dólar hoy en bancos: la cotización actualizada banco por banco este lunes 5 de enero 2026

¿Buscás el precio del dólar oficial banco por banco? Consultá acá la cotización de este lunes 5 de enero 2026 para comprar o vender divisas a través de tu home banking. Te presentamos el listado actualizado, según la información diaria del Banco Central (BCRA), para conocer cómo abren hoy las operaciones, en el primer día lunes del año nuevo.

BANCO APERTURA Compra Venta Banco Galicia 1435 1485 Banco Nación 1445 1495 Banco ICBC 1445 1495 Banco BBVA 1445 1495 Banco Supervielle 1449 1489 Banco Ciudad de Bs As 1435 1495 Banco Patagonia 1440 1500 Banco Hipotecario 1445 1495 Banco Santander 1440 1490 Banco Credicoop 1440 1490 Banco Macro 1445 1505 Banco Piano 1435 1495 Banco BPN 1435 1505

Dólar oficial hoy en Neuquén: a cuánto cotiza en la provincia este lunes 5 de enero 2026

Banco Provincia de Neuquén (BPN).

Así abre el dólar este lunes 5 de enero 2026:

$1.435 para la compra .

. $1.505 para la venta.

Un nuevo régimen: el Banco Central ajusta el esquema de bandas por inflación

Bajo los lineamientos de la denominada «Fase de Re-monetización 2026», el Banco Central de la República Argentina (BCRA) ha puesto en marcha un cambio estructural en la actualización de las bandas cambiarias. A diferencia del modelo anterior de ajustes fijos, a partir de este mes el piso y el techo de flotación se recalibran diariamente siguiendo el ritmo de la inflación informada por INDEC con dos meses de rezago.

Para este inicio de enero 2026, las autoridades fijaron una banda que oscila entre un piso de $914,78 y un techo de $1.529,03. Con este mecanismo, el organismo busca que el tipo de cambio no pierda competitividad frente a los precios internos, limitando al mismo tiempo la volatilidad extrema mientras avanza en su ambicioso plan de acumular hasta US$10.000 millones en reservas durante el presente año.

Dólar blue en el Alto Valle hoy: a cuánto cotiza en Neuquén y Río Negro este lunes 5 de enero 2026

Lunes 5 de enero 2026. Cotización del dólar blue hoy:

TIPO DE CAMBIO APERTURA Compra Venta Dólar blue 1510 1530

Dólar MEP y CCL: cómo operan los financieros tras el debut del nuevo esquema del BCRA

En el mercado bursátil, las cotizaciones financieras inician la jornada con movimientos que reflejan el nuevo escenario de bandas del Banco Central. El dólar MEP (o Bolsa) se negocia como una de las opciones más buscadas para dolarizarse sin los topes del mercado oficial. Por su parte, el dólar Contado con Liquidación (CCL), utilizado habitualmente por empresas para girar divisas al exterior, muestra una tendencia a la baja.

Esta dinámica sitúa la brecha cambiaria en niveles de relativa calma, mientras los analistas monitorean de cerca cómo la absorción de liquidez del Tesoro y las nuevas metas de acumulación de reservas del BCRA —que proyectan sumar US$10.000 millones este año— impactan en la oferta de bonos AL30 y GD30.

En este contexto, los dólares financieros operan este lunes 5 de enero 2026 en estos valores:

Dólar MEP:

Apertura: $1.502,92

Dólar CCL:

Apertura: $1.541,46

Dólar tarjeta hoy: consultá el precio promedio banco por banco este lunes 5 de enero 2026

El dólar tarjeta (que incluye percepciones por adelanto del impuesto a las ganancias) cotiza en: