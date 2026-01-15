Celulares sin impuestos: ¿Cuánto deberían bajar de precio tras la quita total de aranceles?

Con la eliminación definitiva de los aranceles a la importación que entró en vigencia este jueves, el mercado de la tecnología espera un reacomodamiento general. Sin embargo, para el consumidor, la pregunta es matemática: ¿A cuánto se va el celular que tengo en vista?

Según los analistas del sector, aunque el impuesto que se elimina es del 16%, el precio final en góndola no bajará exactamente ese porcentaje, pero sí debería mostrar un alivio significativo en los modelos de gama media y alta.

Baja a los aranceles en celulares: ¿Cuánto ahorro se puede esperar?

En una economía con otros costos (transporte, alquileres y paritarias de comercio), los especialistas estiman que la baja real para el usuario podría oscilar entre un 10% y un 12%.

El ejemplo en pesos:

Gama Media (Ej: $600.000): con la quita del arancel, el precio debería posicionarse cerca de los $530.000 . Un ahorro de unos $70.000 .

con la quita del arancel, el precio debería posicionarse cerca de los . Un ahorro de unos . Gama Alta (Ej: $1.800.000): en equipos premium (que suelen ser importados directos), la baja podría ser de casi $200.000, acercándose al valor de venta en el exterior.

¿Qué modelos bajarán primero?

No todos los equipos reaccionarán igual. Hay una división clara según el origen del producto: