Celulares sin impuestos: ¿Cuánto deberían bajar de precio tras la quita total de aranceles?
El gravamen bajó del 16% al 0%, pero el impacto en las vidrieras no será automático. El cálculo de los especialistas y qué modelos serán los que más noten la rebaja.
Con la eliminación definitiva de los aranceles a la importación que entró en vigencia este jueves, el mercado de la tecnología espera un reacomodamiento general. Sin embargo, para el consumidor, la pregunta es matemática: ¿A cuánto se va el celular que tengo en vista?
Según los analistas del sector, aunque el impuesto que se elimina es del 16%, el precio final en góndola no bajará exactamente ese porcentaje, pero sí debería mostrar un alivio significativo en los modelos de gama media y alta.
Baja a los aranceles en celulares: ¿Cuánto ahorro se puede esperar?
En una economía con otros costos (transporte, alquileres y paritarias de comercio), los especialistas estiman que la baja real para el usuario podría oscilar entre un 10% y un 12%.
El ejemplo en pesos:
- Gama Media (Ej: $600.000): con la quita del arancel, el precio debería posicionarse cerca de los $530.000. Un ahorro de unos $70.000.
- Gama Alta (Ej: $1.800.000): en equipos premium (que suelen ser importados directos), la baja podría ser de casi $200.000, acercándose al valor de venta en el exterior.
¿Qué modelos bajarán primero?
No todos los equipos reaccionarán igual. Hay una división clara según el origen del producto:
- Importados directos (iPhone, líneas premium de Samsung y Xiaomi): son los que más rápido y más fuerte deberían bajar, ya que entran directo a la Aduana con el arancel 0% desde hoy.
- Ensamblados en Tierra del Fuego: aquí el impacto es indirecto. Al competir con productos importados más baratos, las fábricas del sur se verán obligadas a ajustar sus márgenes o lanzar ofertas para no perder mercado.
