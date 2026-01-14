El Gobierno pone a prueba su estrategia financiera: busca renovar $9,6 billones en el mercado

La Secretaría de Finanzas lanza este miércoles la primera licitación de deuda del 2026, un test decisivo para la gestión de Luis Caputo. Tras el fuerte desembolso de US$ 4.200 millones realizado el viernes pasado para pagar a bonistas privados, el Tesoro ahora sale a buscar $9,6 billones para cubrir vencimientos y secar la plaza de pesos.

El objetivo de Economía es doble: estirar los plazos de pago para que la deuda no venza toda junta y, al mismo tiempo, intentar perforar el piso de las tasas de interés. La operación ocurre en un momento de alta volatilidad, donde el equipo económico debe hacer equilibrio para no recalentar el mercado financiero.

El «menú» para seducir a los inversores

Para asegurar el éxito de la colocación, el Gobierno diseñó una oferta diversificada que busca captar diferentes perfiles de ahorro:

Para ganarle a la inflación: Ofrece letras y bonos ajustados por CER con vencimientos que llegan hasta junio de 2028.

Ofrece letras y bonos ajustados por con vencimientos que llegan hasta junio de 2028. Para los que miran el dólar: Incluyó dos nuevas letras Dollar Linked (atadas al tipo de cambio oficial) para febrero y marzo de este año.

Incluyó dos nuevas letras (atadas al tipo de cambio oficial) para febrero y marzo de este año. Tasa fija: Reabre varias LECAPS (Letras Capitalizables) y lanza un nuevo Bono (Boncap) con vencimiento en 2027.

¿Por qué es clave esta licitación?

El Gobierno necesita absorber los pesos que volcó al mercado cuando el Tesoro compró los dólares necesarios para el pago a los bonistas extranjeros. Si no logra «retirar» esos pesos mediante esta licitación, esa liquidez podría presionar sobre los dólares paralelos o la inflación.

La recepción de ofertas será este miércoles 14 de enero de 10 a 15 horas, y el resultado final se conocerá el viernes 16 cuando se liquiden los títulos.

Listado de instrumentos a licitar:

En Pesos:

LECAPS (Tasa fija): Vencimientos en febrero, mayo y noviembre de 2026.

Vencimientos en febrero, mayo y noviembre de 2026. BONCAP (Nuevo): Vencimiento junio 2027.

Vencimiento junio 2027. Ajustables por CER (Inflación): Letras para mayo y noviembre 2026; Bonos para junio 2027 y junio 2028.

Letras para mayo y noviembre 2026; Bonos para junio 2027 y junio 2028. Tasa TAMAR: Letra con vencimiento en agosto 2026.

En Dólares (Dollar Linked):