El Gobierno tuvo que pagar tasas de hasta 50% para cubrir el vencimiento en pesos: tomó más de $9 billones

Con la cuenta del Tesoro Nacional casi vacía tras haber usado los fondos para pagar el vencimiento del viernes, los bancos le pidieron al Ministerio de Economía un aumento de la tasa de interés para prestarle más de $ 9 billones.

El ministro de Economía, Luis Caputo, sabía que se enfrentaba a un examen difícil este miércoles ante el mercado financiero y por eso diseñó un menú muy amplio de bonos a licitar.

Finalmente logró $ 9,3 billones, para cubrir el vencimiento de $ 9,5 billones y no le quedó otra opción más que la de convalidar una alza en los rendimientos.

La Secretaría de Finanzas anuncia que en la licitación del día de hoy adjudicó un total de $9,37 billones habiendo recibido ofertas por un total de $10,06 billones.

Esto significa un rollover de 98% sobre los vencimientos del día de la fecha.



✅ LECAP/BONCAP a:

➡️ 27/2/26… pic.twitter.com/tg2PUpmG4E — Ministerio de Economía (@MinEconomia_Ar) January 14, 2026

Qué significa el resultado de la licitación de hoy

Del resultado surgen dos conclusiones: Economía barrió con casi toda la oferta (ascendió a $ 10,06 billones), no tomó de más para compensar lo perdido, y como consecuencia final no hubo liberación de pesos a una plaza ilíquida.

Para ello, por ejemplo tuvo que aceptar una tasa de 49%16 anual en la LECAP con vencimiento el 27 de febrero, que implica una tasa mensual de 3,39%.

Para el vencimiento de mayo pagó 2,86% mensual, para el de noviembre 2,51% mensual y para junio de 2027, 2,58% mensual.

Los títulos ajustados por CER también se movieron al alza, con tasas anuales entre 6,92% y 8,32%. La misma tendencia se observó en el bono ajustado por la tasa de interés mayorista.